Перевозчика на маршрут троллейбуса № 29 ищут в Новосибирске

Власти Новосибирска ищут перевозчика на маршрут троллейбуса № 29 «Улица Александра Чистякова — ЖК «Новомарусино». Перевозчик нужен с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2027-го. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Начальная цена контракта — 850 миллионов рублей.

— Перевозка пассажиров и багажа осуществляется по регулируемым тарифам, устанавливаемым мэрией города Новосибирска, — отмечается в документах.

Всего на маршруте предусмотрено 24 троллейбуса.

Напомним, что жители Новосибирска сетуют на то, что новый троллейбус №29 постоянно глохнет и ломается, а когда он все же следует по маршруту, то поездка в нем сопровождается бесконечными давками из-за слишком большого пассажиропотока. Горожане крайне недовольны такими изменениями и просят вернуть на маршрут №29 автобус.

Новосибирцы также выразили недовольство тем, что в троллейбусе очень мало стоячих мест, узкие проходы, внутри душно.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы создали петицию по возвращению маршрута 29-го автобуса.