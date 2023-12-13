Новосибирского таксиста отправили в колонию за гибель 16-летней девочки

В Центральном районном суде Новосибирска огласили приговор виновнику смертельного ДТП, унесшего жизнь 16-летней девочки.

— Мужчина признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставление места его совершения», — сообщили в прокуратуре Новосибирска.

Суд назначил обвиняемому 7 лет лишения свободы ИК общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Смертельная авария произошла ночью 14 июля 2022 года — 22-летний водитель «Яндекс-такси» Александр Кулешов находился в наркотическом опьянении за рулем Hyundai Solaris, когда перевозил трех несовершеннолетних пассажиров. Перед перекрёстком улиц Каменская и Орджоникидзе он нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу водителю Nissan Avenir, в результате чего седан врезался в левую заднюю часть «корейца». От удара машину развернуло и отбросило в столб.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка такси получила многочисленные травмы, не совместимые с жизнью.

Суд назначил виновному 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельность связанной с управлением транспортными средствам на срок 2 года 6 месяцев.

Ранее редакция сообщала о смертельной аварии на Ордынской трассе, в которой погибло двое маленьких детей.