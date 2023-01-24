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Новосибирск хочет получить 12 млрд на расселение ветхого и аварийного жилья

  • 24/01/2023, 18:21
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Расселение ветхого и аварийного жилья
Для этого нужно за год выполнить двойной объем работы. При этом в мэрии подчеркивают, что застройщиков будут обязывать решать вопрос с социалкой.

— В 2023 году мы планируем расселить 72 аварийных дома, в которых проживает 2021 человек. За счет федеральных средств и ускорения реализации федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья, — сообщил вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев в ходе отчета о работе подведомственных подразделений на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения мэрии Новосибирска.

Следующий этап — расселение 329 домов, признанных аварийными до 31 декабря 2021 года. На эти цели Новосибирску необходимы около 12 млрд рублей. Город будет подавать заявку на получение этих средств после досрочного (До конца 2023 года, то есть на год раньше. — Ред.) завершения программы расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

комплексное развитие территории

Под комплексное развитие территории в Новосибирске уже подготовлены 158 га земли

Кроме того, в 2023 году мэрия намерена начать активную работу по проектам в рамках комплексного развития территорий.

— В 2022 году мы занимались подготовкой таких площадок. В стадии формирования находится 12 зон КРТ. Из них по трем уже заключены договоры на комплексное развития, по трем торги будут в феврале-марте, по четырем — в мае-июне. Общий земельный ресурс КРТ — 158 га, на них находятся 375 частных домов и 52 авариных дома, которые подлежат расселению, — отметил Кондратьев. — Эти территории позволят в перспективе построить более 2 млн кв. м жилья. Помимо территорий, которые мы готовим инициативно, есть два обращения в объеме 26 га на заключение договоров КРТ по инициативе собственника. Думаю, что в первом полугодии 2023 года они будут заключены.

Общий задел участков под жилищное строительство в городе на сегодняшний день составляет 4,5 млн кв. м, при том что ежегодно в Новосибирске сдается 1-1,2 млн кв. м.

Отвечая на вопросы депутатов, Алексей Кондратьев пояснил, что мэрия активно привлекает застройщиков к решению вопроса с обеспечением города социальными объектам. На сегодняшний день заключены соглашения по выкупу земельного участка в Октябрьском районе для строительства детского сада на 110 мест и его передаче городу. Подписано соглашение о проектировании и строительстве детского сада-пристройки на улице Крылова за счет застройщика (ООО «Сибмонтажспецстрой»), соглашение с ГК «Химметалл» о строительстве детского сада, который будет передан в муниципальную собственность. ГК «Береговое» выкупила земельный участок и передала городу с проектной документацией на строительство детского сада. По лицею №113 ведется проектирование строительства объекта на 650 мест компаниями ООО СК «Вира-Строй» и ООО «Башни на Фрунзе». ГК «Расцветай» по двум территориям строительства безвозмездно передала городу участки под социальные объекты. В 2023 году будет введен детский сад, построенный ГК «Союз-Инвест», на 150 мест — муниципалитет обеспечивает покупку оборудования.

По данным муниципалитета, сейчас в городе идет строительство одного детского сада. Еще 20 площадок подготовлены для возведения объектов, и мэрия ожидает ответ Минобразования РФ о возможности реализации проектов. Со школами ситуация более сложная, но она может скорректироваться в случае запуска школьных концессий, по которым инвестор должен сдать объекты до конца 2023 года. Плюс город работает над привлечением бюджетных средств под строительство учреждений образования.

 

Ранее редакция сообщала о том, что область увеличила финансирование программы расселения ветхого и аварийного жилья на 2023 год. 

Фото flickr — Gensa  Gensa

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Расселение ветхого и аварийного жилья комплексное развитие территорий


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