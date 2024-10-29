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Мужчину, укравшего восемь пачек сливочного масла, задержали в Новосибирске

  • 29/10/2024, 19:30
Автор: Артем Рязанов
Мужчину, укравшего восемь пачек сливочного, задержали в Новосибирске
Похитителя задержали сотрудники ГИБДД

На выходных полиция задержала мужчину, который украл 8 пачек сливочного масла из магазина на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе Новосибирска.

— Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина, находясь в торговом зале, похитил с витрины продукты питания — 8 пачек сливочного масла. После чего, не оплатив покупку на кассе, проследовал к выходу, — говорится в сообщении регионального МВД.

Сотрудник магазина потребовал остановиться и вернуть товар, однако злоумышленник попытался скрыться. Но бдительный экипаж ГИБДД заметил вора. После непродолжительной погони автоинспекторам удалось задержать похитителя. Мужчина был доставлен в отдел полиции.

— Установлено, что подозреваемым оказался 38-летний житель Калининского района. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, — подчеркивается в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, рост цен на сливочное масло в Новосибирской области наблюдается с августа. Сейчас, по словам участников рынка, настоящее сливочное масло не может стоить менее 1200 рублей за кг.  Кроме того, на прилавках растет количество спредов -заменителей масла.

Ранее редакция сообщала о том, что вор, обронивший паспорт при краже, предстанет перед судом Новосибирска.

Источник фото и видео: МВД по Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : сливочное масло магазин кража ГИБДД


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