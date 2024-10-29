Мужчину, укравшего восемь пачек сливочного масла, задержали в Новосибирске

На выходных полиция задержала мужчину, который украл 8 пачек сливочного масла из магазина на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе Новосибирска.
— Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина, находясь в торговом зале, похитил с витрины продукты питания — 8 пачек сливочного масла. После чего, не оплатив покупку на кассе, проследовал к выходу, — говорится в сообщении регионального МВД.
Сотрудник магазина потребовал остановиться и вернуть товар, однако злоумышленник попытался скрыться. Но бдительный экипаж ГИБДД заметил вора. После непродолжительной погони автоинспекторам удалось задержать похитителя. Мужчина был доставлен в отдел полиции.
— Установлено, что подозреваемым оказался 38-летний житель Калининского района. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, — подчеркивается в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
Напомним, рост цен на сливочное масло в Новосибирской области наблюдается с августа. Сейчас, по словам участников рынка, настоящее сливочное масло не может стоить менее 1200 рублей за кг. Кроме того, на прилавках растет количество спредов -заменителей масла.
Ранее редакция сообщала о том, что вор, обронивший паспорт при краже, предстанет перед судом Новосибирска.
Источник фото и видео: МВД по Новосибирской области
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