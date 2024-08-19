Новосибирской области в следующем году грозит сложный паводок

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил разработать предложения по подготовке к весеннему паводку 2025 года.

— Подготовить предложения по превентивным противоаварийным мероприятиям по обеспечению запаса материалов уже этой осенью. Если необходимо — соответствующую технику, для того, чтобы к паводку следующего года мы были полностью готовы, — подчеркнул Травников на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 19 августа.

Глава Новосибирской области отметил, что в регионе сохраняется дождливая погода и уровень многих малых рек непривычно высокий. А запас воды в низменных местах и болотах достаточно высокий, что является предпосылками к тяжелому паводку. Он также отметил, что в текущем году паводок был пройден достаточно благополучно.

Ранее редакция сообщала о том, что берег Обского моря за час завалило древесиной из-за паводка в Новосибирске.