Новосибирской области в следующем году грозит сложный паводок

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил разработать предложения по подготовке к весеннему паводку 2025 года.
— Подготовить предложения по превентивным противоаварийным мероприятиям по обеспечению запаса материалов уже этой осенью. Если необходимо — соответствующую технику, для того, чтобы к паводку следующего года мы были полностью готовы, — подчеркнул Травников на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 19 августа.
Глава Новосибирской области отметил, что в регионе сохраняется дождливая погода и уровень многих малых рек непривычно высокий. А запас воды в низменных местах и болотах достаточно высокий, что является предпосылками к тяжелому паводку. Он также отметил, что в текущем году паводок был пройден достаточно благополучно.
Ранее редакция сообщала о том, что берег Обского моря за час завалило древесиной из-за паводка в Новосибирске.
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