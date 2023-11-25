Новосибирское УФАС выявило нарушение при проведении торгов на поставку компьютеров

В Новосибирское УФАС поступила жалоба от ООО «ПС ПАРТ» на действия ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) при проведении электронного аукциона на поставку компьютерного оборудования на 1 млн рублей. Как сообщили в компании, комиссия по осуществлению закупок неправомерно признала победителем участника закупки.

Ведомство установило, что в заявке победителя участника закупки — ООО «АЙПИ ТЕХНОЛОГИИ» не содержится номер реестровой записи из реестра радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.

— Следовательно, победителем закупки не была подтверждена страна происхождения предлагаемого к поставке товара, что является нарушением положения Постановления Правительства РФ № 878, — отметили в УФАС.

ООО «ПС ПАРТ», напротив, подтвердило страну происхождения предлагаемого к поставке товара, указав реестровые номера из реестра радиоэлектронной продукции.

Комиссия Новосибирского УФАС России признала комиссию по осуществлению закупок заказчика нарушившей Закон о контрактной системе.

Ранее редакция сообщала, что поставщика коронарных стентов занесли в реестр недобросовестных поставщиков в Новосибирске.