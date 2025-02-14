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Более 115 млн рублей взыскал Минобр Новосибирской области с концессионера школ

  • 14/02/2025, 11:00
Автор: Оксана Мочалова
Более 115 млн рублей взыскал Минобр Новосибирской области с концессионера школ
Суд удовлетворил три из шести исков

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил три иска регионального министерства образования о взыскании неустойки за недостроенные школы по концессии и обязал ООО «Школа в Кировском районе», ООО «Школа на Спортивной» и ООО «Школа в Ленинском районе» выплатить более 115,2 млн рублей. Рассмотрение еще трех дел продолжается. Соответствующие документы размещены в картотеке суда.

В конце октября 2024 года Минобразования предъявило финансовые претензии к компаниям, которые возводили концессионные школы: ООО «Школа в Кировском районе» (иск на 42 млн рублей), ООО «Школа в Октябрьском районе» (28,5 млн рублей), ООО «Школа  на Пролетарской» (39,7 млн рублей), ООО «Школа на Николая Сотникова» (41,3 млн рублей), ООО «Школа в Ленинском районе» (35,8 млн рублей), ООО «Школа на Спортивной» (37,3 млн рублей). Общая сумма исков — более 220 млн рублей.

Стоит отметить, что в конце 2024 года прокуратура Новосибирской области также заявила иски в арбитраж.  Ведомство требует признать концессионное соглашение на строительство школ недействительным. Рассмотрение дел продолжается.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей. Первоначальным сроком ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван. Работы на всех площадках концессионных школ остановлены. Общая строительная готовность объектов составляет 18-22%.

В мае 2024 года в отношении руководителя организации-концессионера возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

В декабре губернатор Андрей Травников сообщил, что у региона есть намерение достроить школы своими силами, без участия концессионера и действующего частного партнера. Для этого в Новосибирске создано ООО «Новая школа». 95% долей компании принадлежит АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», 5% — АО «Корпорация развития Новосибирской области». Работы на площадках планируется начать в 2025 году.

Ранее редакция сообщала, что три концессионные школы в Новосибирске планируют снести. Все объекты соглашения находятся в микрорайонах, где очень сложная ситуация с образовательными учреждениями.

Фото предоставлено пресс-службой Минобразования Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска концессия арбитражный суд Новосибирской области


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