Самозанятых предложено приравнять к категории микропредприятий

Самозанятых могут приравнять к категории микропредприятий. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Они предлагают внести поправки в законодательство о развитии малого и среднего бизнеса.

По мнению парламентариев, внесение физлиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) в реестр малых и средних предприятий позволит им участвовать в тендерах на закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, поправки предоставят самозанятым возможность получать доступ к мерам господдержки малого и среднего бизнеса.

Напомним, в ноябре 2024 года в Госдуму был внесен законопроект о повышении лимита ежегодного дохода для самозанятых. Авторы инициативы предлагают повысить планку с 2,4 млн рублей до 3,6 млн рублей в 2025 году, и в последующие три года последовательно довести ее до 4,2 млн рублей.

Однако в правовом управлении Госдумы, напомнили, что специальный налоговый режим НПД введен в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. И в настоящее время еще не сформировалась практика его применения, которая бы свидетельствовала об эффективности и необходимости изменения его параметров.

Эксперты добавили, что в соответствии с федеральным законом № 422-ФЗ применение налога на профессиональный доход предусматривает освобождение налогоплательщиков от уплаты ряда налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые перечисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты. По их мнению, реализация положения, предусмотренного законопроектом, может привести к формированию выпадающих доходов бюджетов и повлияет на их сбалансированность.

По данным центра «Мой бизнес» со ссылкой на статистику регионального ФНС, на конец июля 2024 года в Новосибирской области насчитывалось 240 437 самозанятых — из них 229 174 физлица и 11 263 ИП, работающих на налоге на профессиональный доход (НПД). Минимальный размер страховых взносов для самозанятых в 2024 году составлял 50 798,88 рублей. Эта сумма эквивалентна одному году страхового стажа и 1,0365 пенсионному коэффициенту. Максимальный размер добровольного взноса — 406 391,04 рублям.

Ранее редакция сообщала, что самозанятым добавят взносы на больничный. Пока в виде эксперимента, но в перспективе этот взнос может стать обязательным.