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Юлия Карпицкая: В России резко сократилось количество патентов, которые регистрируют иностранцы

  • 15/06/2023, 11:23
Автор:
Юлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167
Сейчас на территории страны действует более 100 тысяч патентов, принадлежащих иностранным правообладателям.

Юлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167 — о том, как изменилась ситуация с регистрацией патентов иностранцев внутри России и россиян за пределами страны:

— Юлия, какова динамика патентования на территории России иностранных разработок после начала санкционных ограничений?

— Снижение привлекательности российского рынка, в том числе после введения санкций, привело к сокращению количества подаваемых заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы от иностранных заявителей.

Согласно отчету Роспатента за 2022 год этой категорией заявителей были поданы почти на 30% меньше заявок на изобретение и промышленные образцы и на 25% меньше заявок на полезные модели, чем в 2021 году.

— Означает ли это, что зарубежные разработки можно легально использовать в России?

— Патенты имеют территориальное действие. Если какое-то техническое решение не охраняется патентом на территории Российской Федерации, патентообладатель не может предъявлять иск о нарушении.

Однако надо помнить о том, что из почти 340 тысяч патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, которые сегодня действуют на территории РФ, почти треть принадлежит иностранным патентообладателям. Они по-прежнему поддерживают эти патенты в силе, могут обращаться за защитой своих интеллектуальных прав и делают это, о чем свидетельствуют иски, которые компании подают в суды через своих представителей на территории РФ.

— А если речь идет о параллельном импорте? Какие риски возникают у предпринимателей, которые завозят в Россию эту продукцию, с точки зрения ответственности перед правообладателями брендов, технологий?

— Прежде всего, хочу отметить, что параллельный импорт не имеет ничего общего с ввозом контрафакта. Продукция, на которой товарный знак размещен незаконно, по-прежнему не может быть ввезена в РФ. И владельцы этих товарных знаков могут подавать иски для предупреждения таких нарушений их прав.

нарушение исключительных прав

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То же самое касается и технологий. Ввозить в Россию товары зарубежных производителей, в которых воплощены запатентованные технологии, можно только оригинальные, введенные в оборот самим правообладателем или с его согласия. И только в отношении в отношении перечня товаров (групп товаров), утвержденного соответствующим приказом Минпромторга России.

— Сейчас активно развивается тема реинжиниринга, которая по факту часто означает заимствование технологий, оборудования, оказавшихся под санкциями. Какие здесь возможны риски для тех, кто производит такую продукцию?

— Перед любым запуском новой продукции рекомендуется проводить ее проверку на патентную чистоту. В ходе такой проверки выявляются патенты, под действие которых такая продукция может попадать. А по результатам проверки можно оценить риски получения претензий или разработать меры по исключению таких рисков. Надо понимать, что любой патент охраняет конкретное техническое решение. Иногда для того, чтобы не нарушать действующий патент, в конструкцию или технологию можно внести определенные изменения. Но не любые изменения могут помочь. Лучше проконсультироваться со специалистами заранее.

— Если иностранная разработка не запатентована в России, может ли кто-то подать заявку и получить на нее патент на территории нашей страны?

— Нет. Для получения патента изобретение, полезная модель или промышленный образец должны соответствовать нескольким критериям, основной из которых — новизна. Если разработка уже охраняется патентом или открыто используется в России или других странах, то в выдаче патента будет отказано.

— Повлияли ли санкции на охрану за рубежом российских разработок?

— Введенные ограничения на оказание консультационных услуг, представительства в сделках и некоторых других операциях для российских компаний не повлияли на защиту интеллектуальных прав и российских правообладателей в других странах. Эти ограничения не касаются взаимодействий с ведомствами и судами. Можно по-прежнему подавать заявки на получение патента, поддерживать в силе существующие патенты или обращаться в суд для защиты своих нарушенных прав. Услуги патентных поверенных все еще предоставляются нашим соотечественникам.

Кроме того, российские патентообладатели могут быть больше заинтересованы в получении патентной охраны в тех странах, которые не ввели ограничения на оказание услуг компаниям из России. Например, это Китай или страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь и т.д. Если в этих странах размещается производство или осуществляется сбыт продукции, рекомендуется получить там правовую охрану в виде патентов и регистрации товарных знаков.

— Есть статистика по динамике роста спроса на патентование со стороны российских предпринимателей?

— К сожалению, зарубежное патентование становится все менее привлекательным для российских заявителей. Число поданных ими заявок по системе РСТ в 2022 году снизилось на 24%. Эта система позволяет на основе единой международной заявки подавать в дальнейшем национальные заявки на получение патента на изобретение в 157 странах. А количество международных заявок на промышленные образцы упало почти в 4 раза.

Единой статистики по прямому патентованию в других странах нет, но не думаю, что ситуация принципиально отличается.

Юлия Карпицкая, патентовед, опыт работы в сфере патентования, правовой охраны и защиты изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков с 2013 года.

Ранее редакция сообщала о том, что некоторые операции с интеллектуальными правами освободят от налогов. 

Фото предоставлено Юлией Карпицкой

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : патентный поверенный Параллельный импорт международные патенты интеллектуальные права


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