Новосибирскому застройщику предъявлено обвинение в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области предъявлено обвинение 60-летнему директору ЖСК «НСК-Инвест» Сергею Степанову по факту мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ) при строительстве многоквартирного дома в городе Новосибирске. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области.

По данным следствия, строительство многоквартирного дома в Октябрьском районе города Новосибирска осуществляла коммерческая организация ЖСК «НСК-Инвест» с привлечением средств граждан-участников долевого строительства. Директор организации введя в заблуждение участников долевого строительства заключил с ними договоры участия в долевом строительстве, не имея разрешительных документов на строительство этого объекта. Срок сдачи объекта истек, однако дом не достроен и не введен в эксплуатацию.

Заключив договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома, в период с марта 2016 года по настоящее время, руководитель организации похитил денежные средства граждан на общую сумму более 84 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время обвиняемый задержан, следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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