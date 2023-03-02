Александр Усс: От Сибири ожидают взрывного развития

Предыдущая стратегия Сибири была представлена несколько лет назад, еще до объявления России санкций со стороны Запада. Ключевой задачей для развития округа тогда ставилась реализация имеющегося потенциала и создание условий для привлечения новых специалистов.
По мнению заместителя председателя комитета Госдумы ФС РФ по промышленности и торговле Александра Дроздова, основной проблемой, которая мешает развитию сибирских регионов, является отток населения.
— На мой взгляд, основной вызов, который стоит сегодня перед сибирскими регионами — демографическая проблема. Нам необходимо прекратить отток населения из Сибири. Для так называемого экономического рывка в первую очередь нужны люди. Мы не сможем реализовать ни один масштабный экономический проект без трудоспособного квалифицированного населения. Чтобы развернуть сегодня экономику на восток, нужно и миграционный поток развернуть с запада на восток, — отметил он.
— Есть меры, которые можно было бы предпринять сейчас. Это, например, льготная ипотека в Сибири по примеру дальневосточной ипотеки, а также жилищные сертификаты для привлечения молодых и квалифицированных специалистов, в том числе по социальным востребованным профессиям. На мой взгляд, нужна в целом ревизия того законодательства, которое у нас существовало в советское время, по льготам для граждан, проживающих в условиях Крайнего Севера и местностям, приравненных к ним. Мы предложили распространить эти льготы и на сибирские регионы, хотя, безусловно, экономические условия изменились, — рассказал Александр Дроздов.
Он констатировал, что пока в этом направлении мало что сделано, но вопрос о мерах стимулирования трудовых ресурсов в сибирских регионах, где существует недостаток в специалистах, обсуждается.
Губернатор Красноярского края Александр Усс согласен, что одной из проблем является создание условий для притока населения в сибирские регионы.
— От Сибири ожидается взрывное развитие, — отметил губернатор Красноярского края. — Причем это не региональная местечковая задача, а общенациональная. Именно от того, насколько быстро и эффективно мы сможем продвигаться в восточном направлении, во многом зависит развитие всей нашей страны. Необходимы крупные стимулы для притока населения в сибирские регионы, и они не ограничиваются, увы, мерами вроде ипотеки. Необходимо решение транспортных задач.
— Транссиб привел Россию в Сибирь. При нулевом транспортном тарифе на железнодорожные перевозки из центра России ― подчеркиваю, при нулевом тарифе! ― рынки Западной Европы были обрушены за счет дешевой, качественной продукции из Сибири: пенька, масло, лес и т.д. Мне кажется, что-то похожее по масштабу нам необходимо сейчас, — с уверенностью заявил Александр Усс.
Не менее важными, по мнению губернатора, являются инфраструктурные задачи, решение которых будет способствовать притоку населения в сибирские регионы. Он привел несколько конкретных примеров из опыта Красноярского края.
Вопрос газификации Красноярского края обсуждается очень давно. Красноярск получает тепло за счет угольных ТЭЦ, а частный сектор в основном отапливается за счет печного угольного отопления. На сегодняшний день газифицирован только северный Норильский промышленный район, который обеспечивается топливом за счет местных запасов газа.
— На протяжении последних пяти лет мы упорно слышим и ведем разговоры о «Силе Сибири-2». Если это произойдет, то магистральный газопровод в итоге будет проложен в 50 км от краевой столицы, в Сухобузимском районе, — отметил Александр Усс. — Это означает газификацию двух третей для нашего населения. И, естественно, мощное конкурентное преимущество ― в первую очередь для развития нашей промышленности. Но нам нужен ответ на вопрос: придет газ сюда или нет?
Напомним, весной 2020 года президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» перейти к начальной стадии реализации проекта «Сила Сибири-2». Газопровод позволит объединить газотранспортные системы востока и запада России. Кроме того, по магистрали компания сможет поставлять через Монголию в Китай до 50 млрд кубометров газа и газифицировать ряд регионов России. До настоящего времени решения о сроках строительства не принято.
Разворот логистики на восток привел к конкуренции регионов за выход на дружественные страны и перегруженности Транссиба, констатирует Александр Усс. Он считает, что завершение расширения Восточного полигона и разворот ветки Кызыл-Курагино на Монголию и Китай смогут частично решить эту проблему. Кроме того, железнодорожная ветка Кызыл-Курагино необходима Красноярскому краю для дальнейшего развития в лесопереработке.
— У нас есть ветка Кызыл-Курагино, которую надо достроить для того, чтобы мы смогли глубже и эффективнее пойти в лес. Чтобы создать в этом районе современное лесоперерабатывающее производство., нам необходим ЦБК-2. Как вы думаете, сколько стоит достройка этой ветки? 5 млрд рублей! И мы обсуждаем этот вопрос на протяжении пяти лет! — говорит Александр Усс.
— Есть достаточно серьезные резиденты, которые могут в аэропорту Емельяново сформировать мультимодальный транспортный комплекс, который поможет разгрузить Транссиб. Но чтобы аэропорт раскрыл свой потенциал, нам необходима железнодорожная ветка Емельяново-Красноярск. Раньше ее строительство оценивалось в 7 млрд рублей, теперь — в 14 млрд. рублей. Рассуждать о том, что «пусть сюда придут резиденты в чистое поле, а потом мы им построим ветку», наверное, нельзя, — говорит он.
Кроме того, Александр Усс предлагает расширить программу субсидирования авиаперевозок в регионах, где по-прежнему много населенных пунктов, где авиация является единственным видом транспорта.
Александр Усс напомнил, что Красноярский край является энергоизбыточным регионом (Около 20% выработанной электроэнергии передаются в другие регионы. — Ред.). Глава региона уверен, что для прихода энергоемких предприятий необходима льготная тарифная политика. При этом нужно развивать обрабатывающие высокотехнологичные отрасли.
О необходимости поддержки перерабатывающих производств говорил и основатель фонда «Вольное дело», компаний «Эн+» и «РУСАЛ» Олег Дерипаска.
— Мы экспортирует уголь в Европу — это бессмысленно. У нас много леса, но мы же прекратили возить дрова. Нужно и уголь научиться перерабатывать. Это 90% перевозок. Да, нам необходимо строить Восточный полигон, Южный ход и новые переходы в Монголии и на Китайской границе. Нужно их делать цифровыми, а значит, нужны образованные специалисты.
Ранее редакция рассказывала о планах Республики Тыва создать транспортно-логистический центр на границе с Монголией.
Фото: flickr.com, автор — 9V1BH
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