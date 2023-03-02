Александр Усс: От Сибири ожидают взрывного развития

Остановить отток населения из Сибири

Предыдущая стратегия Сибири была представлена несколько лет назад, еще до объявления России санкций со стороны Запада. Ключевой задачей для развития округа тогда ставилась реализация имеющегося потенциала и создание условий для привлечения новых специалистов.

С тех пор мало, что изменилось. Но в условиях новой экономической реальности долгосрочные планы перешли в формат «здесь и сейчас». Это касается и технологического суверенитета, и поворота на восток. На пленарном заседании «Сильная Сибирь: стратегия развития в новых условиях», прошедшем в рамках Красноярского экономического форума, эксперты попытались обозначить основные проблемы, которые стоят сегодня перед сибирскими регионами и приоритеты в их развитии.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы ФС РФ по промышленности и торговле Александра Дроздова, основной проблемой, которая мешает развитию сибирских регионов, является отток населения.

— На мой взгляд, основной вызов, который стоит сегодня перед сибирскими регионами — демографическая проблема. Нам необходимо прекратить отток населения из Сибири. Для так называемого экономического рывка в первую очередь нужны люди. Мы не сможем реализовать ни один масштабный экономический проект без трудоспособного квалифицированного населения. Чтобы развернуть сегодня экономику на восток, нужно и миграционный поток развернуть с запада на восток, — отметил он.

— Есть меры, которые можно было бы предпринять сейчас. Это, например, льготная ипотека в Сибири по примеру дальневосточной ипотеки, а также жилищные сертификаты для привлечения молодых и квалифицированных специалистов, в том числе по социальным востребованным профессиям. На мой взгляд, нужна в целом ревизия того законодательства, которое у нас существовало в советское время, по льготам для граждан, проживающих в условиях Крайнего Севера и местностям, приравненных к ним. Мы предложили распространить эти льготы и на сибирские регионы, хотя, безусловно, экономические условия изменились, — рассказал Александр Дроздов.

По его словам, в Госдуме сегодня находятся на рассмотрении несколько конкретных предложений по решению данной проблемы.

Он констатировал, что пока в этом направлении мало что сделано, но вопрос о мерах стимулирования трудовых ресурсов в сибирских регионах, где существует недостаток в специалистах, обсуждается.

Общенациональная задача

Губернатор Красноярского края Александр Усс согласен, что одной из проблем является создание условий для притока населения в сибирские регионы.

— От Сибири ожидается взрывное развитие, — отметил губернатор Красноярского края. — Причем это не региональная местечковая задача, а общенациональная. Именно от того, насколько быстро и эффективно мы сможем продвигаться в восточном направлении, во многом зависит развитие всей нашей страны. Необходимы крупные стимулы для притока населения в сибирские регионы, и они не ограничиваются, увы, мерами вроде ипотеки. Необходимо решение транспортных задач.

— Транссиб привел Россию в Сибирь. При нулевом транспортном тарифе на железнодорожные перевозки из центра России ― подчеркиваю, при нулевом тарифе! ― рынки Западной Европы были обрушены за счет дешевой, качественной продукции из Сибири: пенька, масло, лес и т.д. Мне кажется, что-то похожее по масштабу нам необходимо сейчас, — с уверенностью заявил Александр Усс.

Он напомнил, что именно Транссибирская магистраль дала мощный стимул развитию Сибири и Дальнего Востока.

Не менее важными, по мнению губернатора, являются инфраструктурные задачи, решение которых будет способствовать притоку населения в сибирские регионы. Он привел несколько конкретных примеров из опыта Красноярского края.

Газификация

Вопрос газификации Красноярского края обсуждается очень давно. Красноярск получает тепло за счет угольных ТЭЦ, а частный сектор в основном отапливается за счет печного угольного отопления. На сегодняшний день газифицирован только северный Норильский промышленный район, который обеспечивается топливом за счет местных запасов газа.

— На протяжении последних пяти лет мы упорно слышим и ведем разговоры о «Силе Сибири-2». Если это произойдет, то магистральный газопровод в итоге будет проложен в 50 км от краевой столицы, в Сухобузимском районе, — отметил Александр Усс. — Это означает газификацию двух третей для нашего населения. И, естественно, мощное конкурентное преимущество ― в первую очередь для развития нашей промышленности. Но нам нужен ответ на вопрос: придет газ сюда или нет?

Напомним, весной 2020 года президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» перейти к начальной стадии реализации проекта «Сила Сибири-2». Газопровод позволит объединить газотранспортные системы востока и запада России. Кроме того, по магистрали компания сможет поставлять через Монголию в Китай до 50 млрд кубометров газа и газифицировать ряд регионов России. До настоящего времени решения о сроках строительства не принято.

Транспорт

Разворот логистики на восток привел к конкуренции регионов за выход на дружественные страны и перегруженности Транссиба, констатирует Александр Усс. Он считает, что завершение расширения Восточного полигона и разворот ветки Кызыл-Курагино на Монголию и Китай смогут частично решить эту проблему. Кроме того, железнодорожная ветка Кызыл-Курагино необходима Красноярскому краю для дальнейшего развития в лесопереработке.

— У нас есть ветка Кызыл-Курагино, которую надо достроить для того, чтобы мы смогли глубже и эффективнее пойти в лес. Чтобы создать в этом районе современное лесоперерабатывающее производство., нам необходим ЦБК-2. Как вы думаете, сколько стоит достройка этой ветки? 5 млрд рублей! И мы обсуждаем этот вопрос на протяжении пяти лет! — говорит Александр Усс.

— Есть достаточно серьезные резиденты, которые могут в аэропорту Емельяново сформировать мультимодальный транспортный комплекс, который поможет разгрузить Транссиб. Но чтобы аэропорт раскрыл свой потенциал, нам необходима железнодорожная ветка Емельяново-Красноярск. Раньше ее строительство оценивалось в 7 млрд рублей, теперь — в 14 млрд. рублей. Рассуждать о том, что «пусть сюда придут резиденты в чистое поле, а потом мы им построим ветку», наверное, нельзя, — говорит он.

Губернатор Красноярского края уверен, что разгрузить Транссибирскую магистраль может и аэропорт Емельяново.

Кроме того, Александр Усс предлагает расширить программу субсидирования авиаперевозок в регионах, где по-прежнему много населенных пунктов, где авиация является единственным видом транспорта.

Энергетика и производство

Александр Усс напомнил, что Красноярский край является энергоизбыточным регионом (Около 20% выработанной электроэнергии передаются в другие регионы. — Ред.). Глава региона уверен, что для прихода энергоемких предприятий необходима льготная тарифная политика. При этом нужно развивать обрабатывающие высокотехнологичные отрасли.

О необходимости поддержки перерабатывающих производств говорил и основатель фонда «Вольное дело», компаний «Эн+» и «РУСАЛ» Олег Дерипаска.

— Мы экспортирует уголь в Европу — это бессмысленно. У нас много леса, но мы же прекратили возить дрова. Нужно и уголь научиться перерабатывать. Это 90% перевозок. Да, нам необходимо строить Восточный полигон, Южный ход и новые переходы в Монголии и на Китайской границе. Нужно их делать цифровыми, а значит, нужны образованные специалисты.

Ранее редакция рассказывала о планах Республики Тыва создать транспортно-логистический центр на границе с Монголией.