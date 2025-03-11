Стала известна программа празднования Дня Победы в Новосибирске

Мероприятия, приуроченные к Дню Победы, в Новосибирске стартуют заранее. Накануне 9 Мая пройдут такие традиционные акции, как «Георгиевская ленточка», «Сад Памяти» и «Свеча Памяти». Помимо этого, в каждом квартале города будет выставлен почётный караул, более 200 курсантов заступят на Вахту Памяти. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году впервые пройдут публичные чтения отечественной военной литературы с участием популярных блогеров и других известных личностей города. Этот проект получил название «Чтения Победы». Также пройдет открытый показ фильмов о Великой Отечественной войне.

В начале мая в концертном комплексе имени Маяковского пройдет праздничный концерт «Майский вальс», в котором примут участие популярные в Новосибирске артисты и творческие коллективы.

Сам же День Победы, 9 мая, начнется в 10-00 на площади имени Ленина с традиционного военного парада войск Новосибирского гарнизона. Сразу после окончания военного шествия на Красном проспекте дадут старт 78-ой городской легкоатлетической эстафете памяти маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина.

Вечером программу праздничных мероприятий продолжит городская концертная программа, которая начнётся акцией «И город узнал о Победе». Её участники на 30 минут погрузятся в атмосферу победного мая 1945 года.

Завершающим аккордом праздника на площади имени Ленина и других городских площадках будет праздничный фейерверк.

В мэрии добавили, что различные тематические программы и мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут организованы во всех районах города и учреждениях сферы культуры, спорта и молодёжной политики.

Ранее редакция сообщала о том, что на 24 февраля в Новосибирске проживают 1720 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 74 участника, 117 жителей блокадного Ленинграда, 118 малолетних узников фашистских концлагерей, 1411 тружеников тыла.