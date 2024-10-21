Новосибирскую область покинуло более 10 тысяч иностранцев

В Новосибирскую область прибыло 7 651 иностранных граждан, а покинуло её 10 397 человек.

— На миграционный учет поставлено 2 091, из которых 1 404 прибыло с целью осуществлять трудовую деятельность, — отмечается в сообщении Кирилла Травина, заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области.

В частности, на минувшей неделе в Ордынском районе на 103 километре автодороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» полицейские остановили автобус с 41 иностранным гражданином. В отношении двух пассажиров были составлены административные протоколы, так как были обнаружены признаки административного правонарушения. Эти люди были выдворены за пределы Российской Федерации.

— Сотрудниками полиции проводится проверка на предмет привлечения к ответственности перевозчика, допустившего оказание услуг гражданам, нарушившим миграционное законодательство, — отмечается в докладе.

Всего в течение прошлой недели было выдворено 23 гражданина в связи с незаконным пребыванием.

Ранее редакция сообщала о том, что в России приняли закон о борьбе с фиктивными браками и отцовством мигрантов.