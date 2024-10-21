Пиво может вернуться на новосибирские стадионы

Министерство финансов России готов возобновить продажу пива в магазинах при стадионах. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

— Мы поддержали эту инициативу. Есть и другие ведомства, которые высказались против, поэтому окончательное решение предстоит принять правительству, — уточнил Сазанов.

Поддержку Минфина получило и предложение «Опоры России» ввести минимальную розничную цену на пиво. При этом, Сазанов напомнил о необходимости проверить право ЕАЭС, так как минималку устанавливают только на алкоголь крепостью более 28 градусов.

Председатель Новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции Алексей Соловьев сказал, что принятие этого закона всего лишь дело времени:

— Данная инициатива обсуждается давно. И рано или поздно этот закон будет принят. И, конечно, это очень позитивно скажется на работе предприятий пивной отрасли.

При этом, Соловьев никак не связывают продажу пива на стадионах с беспорядками во время спортивных матчей.

— Это вопрос организации в первую очередь. И с продажей пива совершенно не связано, — заявил собеседник Infopro54.

Напомним, запрет на продажу пива на стадионах в России вступил в силу с 1 января 2005 года. В 2004 году была ограничена реклама пива на стадионах и на телевидении. Летом 2019 года в Госдуму внесли на рассмотрение проект закона о снятии запрета на продажу пива во время официальных футбольных матчей. Но законопроект прошел только первое чтение, во втором его так и не приняли.

По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2023 году в Новосибирской области были проданы 5,8 литра крепкого алкоголя на душу населения. Это на 4,8% больше, чем годом ранее. Вина новосибирцы купили 5,5 литра на душу населения — +1,5% к 2022 году, пивоваренной продукции (сидр, пуаре, медовуха) — 60,8 литра (+3,9%).

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