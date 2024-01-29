Меняется схема маршрута трамвая в Ленинском районе Новосибирска

Переносится остановка трамвая и меняются схемы движения трамвайных маршрутов в Ленинском районе.
— С 30 января 2024 года переносится трамвайный остановочный пункт «Клуб им. Чехова», на улице Троллейная, 31, к зданию по адресу ул. Троллейная, 76, и обустроен одноименный пункт по четной стороне ул. Титова напротив здания № 55, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Также меняются схемы движения трамваев № 2, 8, 10, 15.
В схему движения трамвай № 2, 8, 10 и 15 включаются остановочные пункты «Клуб им. Чехова» – в прямом и обратном направлениях соответственно.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура изменила маршрут автобуса № 289 под Новосибирском.
Фото: Freepik — ilovehz
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