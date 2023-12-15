Предупреждение выдано теплосетевой компании в Новосибирске

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Жалобу подала компании ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» (УК). Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

— После проверки в договорах ресурсонабжения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (ООО «НТСК») выявлено навязывание условий о начислении платы за потерю тепловой энергии на участке трубопровода от стены дома до места установки общедомового прибора учета, — говорится в сообщении.

«НТСК» выставило на своем сайте типовую форму договора ресурсноснабжения. Она содержала одинаковые условия для всех жилищных организаций.

Стоит отметить, что в законах РФ предусмотрен закрытый перечень способов измерения объема ресурса, который подается в дом. Также в Жилищном кодексе сказано, что плата управляющей компании в адрес ресурсоснабжающей организации не может быть больше размера платы за коммунальные услуги, которые перечисляются гражданами в УК. В связи с эти в ФАС пришли к выводу, что дополнительно возложение финобязательств на управляющую компанию повлечет переложение таких обязательств на граждан.

Поэтому «НТСК» выдано предупреждение с требованием устранить нарушение.

По данным Seldon.Basis, ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» была основана в 2011 году. Генеральный директор: Сергей Соловьев. Совладельцами числятся – Владимир Каличенко и Елена Синдоренко. Основной вид деятельности — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Чистая прибыль за 2022 год – 31,68 миллион рублей, а выручка составила – 859,09 миллиона рублей.

ООО «НТСК» была учреждена в 2018 году. Управляющая компания ООО «Сибирская генерирующая компания». Компания имеет 2 учредителя – АО «СИБЭКО» и ООО «Сибирская генерирующая компания». Основной вид деятельности — Передача пара и горячей воды (тепловой энергии). Чистая прибыль за 2022 год – 314, 74 миллиона рублей, а выручка 10,41 миллиард.

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