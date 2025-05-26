Почти три млрд рублей получит Новосибирск на четвертый мост

Новосибирская область получит дополнительные средства на завершение строительства моста через Обь. Об этом сообщил первый заместитель спикера Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

— По межбюджетным трансфертам Новосибирской области дополнительно направляется почти 3 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей на завершение реализации строительства четвертого моста через Обь, — сообщил Александр Жуков.

Напомним, в середине мая пресс-служба ГК «ВИС» уточняла, что общая строительная готовность моста сегодня оценивается в 84,4%, при этом мостовой переход готов на 98%. Строители продолжают устройство дорожной одежды на разных участках 5-километровой автодороги. Её строительная готовность сегодня оценивается в 74%.

Общая готовность эстакады основного хода составляет 95%. Её длина составляет более 1175 м, для пролётных строений возведено 24 опоры.

— В летний строительный сезон предстоит выполнить основной объём работ финальной стадии концессионного проекта, — подчеркивали в компании.

Напомним, в 2017 году ООО «Сибирская концессионная компания» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.) выиграло концессию на строительство четвёртого моста, предложив более выгодные условия по двум основным критериям: федеральный грант и минимальный гарантированный доход.

Первоначально стоимость строительства составляла 26,277 миллиарда рублей, но затем она была снижена на 50 миллионов рублей для каждого критерия.

Изначально планировалось завершить строительство к концу 2022 года, однако эта дата неоднократно переносилась. Сейчас запуск движения по мосту ожидается в 2025 году. За время строительства стоимость объекта выросла на 9 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что четвертый мост планируется сдать в декабре 2025 года.