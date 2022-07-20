С 1 августа пенсионеры будут получать на 314 рублей больше

С 1 августа 2022 года власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам, пишут «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

По данным издания, для работающих пенсионеров, получающих дополнительные баллы за страховые отчисления, предусмотрена надбавка в размере 314,07 рубля. Пенсионеры от 80 лет или инвалиды I группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Изменения затронут 7,3 миллиона российских пенсионеров, кроме получающих социальную и государственную пенсию — для них действуют фиксированные выплаты. Также будут проиндексированы военные пенсии.

Как пояснила партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, индексация производится работающим пенсионерам с неучтенными пенсионными баллами на счету. Это значит, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет. Сам размер прибавки не фиксирован в законе, а зависит от числа баллов и срока выхода на пенсию. Но есть и верхняя планка, ограничивающая прибавку — доначислят не более трех пенсионных баллов, уточнила она.

Перерасчет выплат военным пенсионерам сделают наряду с неработающими, продолжила Косарева.

До 1 октября будет предоставлена дополнительная надбавка в размере 19,5% пенсионерам — бывшим служащим ОВД, а с 1 октября — для ветеранов ВОВ и членов их семей — на 15,5%. С 1 октября на 4% вырастет денежное пособие для военных в отставке. По достижении 80 лет страховая часть удваивается, до 12 802 рублей. Таким образом индексация выплат военным пенсионерам обгонит прогнозируемую инфляцию, констатировала Косарева.

Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно. Для получения надбавок и индексаций пожилым людям больше не придется тратить силы на поход в Пенсионный фонд и подготовку заявления, резюмировала аналитик.