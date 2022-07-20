Рекламодателям

С 1 августа пенсионеры будут получать на 314 рублей больше

  • 20/07/2022, 09:44
Автор:
С 1 августа пенсионеры будут получать на 314 рублей больше
В частности, речь идет о работающих пенсионерах, получающих дополнительные баллы за страховые отчисления.

С 1 августа 2022 года власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам, пишут «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

По данным издания, для работающих пенсионеров, получающих дополнительные баллы за страховые отчисления, предусмотрена надбавка в размере 314,07 рубля. Пенсионеры от 80 лет или инвалиды I группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Изменения затронут 7,3 миллиона российских пенсионеров, кроме получающих социальную и государственную пенсию — для них действуют фиксированные выплаты. Также будут проиндексированы военные пенсии.

Как пояснила партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, индексация производится работающим пенсионерам с неучтенными пенсионными баллами на счету. Это значит, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет. Сам размер прибавки не фиксирован в законе, а зависит от числа баллов и срока выхода на пенсию. Но есть и верхняя планка, ограничивающая прибавку — доначислят не более трех пенсионных баллов, уточнила она.

Перерасчет выплат военным пенсионерам сделают наряду с неработающими, продолжила Косарева.

До 1 октября будет предоставлена дополнительная надбавка в размере 19,5% пенсионерам — бывшим служащим ОВД, а с 1 октября — для ветеранов ВОВ и членов их семей — на 15,5%. С 1 октября на 4% вырастет денежное пособие для военных в отставке. По достижении 80 лет страховая часть удваивается, до 12 802 рублей. Таким образом индексация выплат военным пенсионерам обгонит прогнозируемую инфляцию, констатировала Косарева.

Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно. Для получения надбавок и индексаций пожилым людям больше не придется тратить силы на поход в Пенсионный фонд и подготовку заявления, резюмировала аналитик.

Фото: pixabay.com — Sächsisch

190

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ПФР Пенсия надбавка деньги


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Обезьянью оспу встретят во всеоружии

Вирусологи, эпидемиологи и фармакологическая отрасль не позволят оспе обезьян перейти в пандемию, ибо готовы встретить её «на пороге».
Читать статью >>
новости Новосибирска

Антикиосочный беспредел в Новосибирске в последнее время усилился

В контролирующие органы направлены десятки обращений от предпринимателей, жалующихся на неправомерные действия ответственных чиновников.
Читать статью >>
новости Новосибирска

«Русский язык — это дорога к Богу»

О писательстве, таланте и профессионализме, литературе и начитанности, безграмотности и отсутствии идей.
Читать статью >>
Новости Новосибирска

Жители части Левобережья временно останутся без трамваев

Из-за затянувшихся дорожно-коммунальных работ на ул. Ватутина.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

«Новосибирскхлебопродукт» готовится организовать сразу несколько производств по переработке зерновых культур

20/07/2022, 10:02

Обезьянью оспу встретят во всеоружии

19/07/2022, 18:47

Антикиосочный беспредел в Новосибирске в последнее время усилился

19/07/2022, 18:00

ВТБ: продажи ипотеки в России в этом году могут превысить 4,5 трлн рублей

19/07/2022, 17:46
Популярное

Лунный посевной календарь садовода и огородника на август 2022

19/07/2022, 16:38

Первый в Новосибирске магазин Sbalo открылся в ТРЦ «Аура»

19/07/2022, 13:54

Кому обвиненный в госизмене Дмитрий Колкер читал лекции в Китае

19/07/2022, 12:31

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ прогнозирует рост портфеля рублевых сбережений на 20% до конца года

20/07/2022, 10:13

ВТБ: спрос на розничные кредиты в июне вырос в 1,5 раза

19/07/2022, 17:33

ВТБ запустит трансграничные переводы по номеру телефона

19/07/2022, 17:31
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска