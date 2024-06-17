Экспортеры Сибири просят создать бондовые зоны для переработки сельхозпродукции

На сегодняшний день оборот между странами ЕАЭС составляет 90 млрд долларов. Однако есть точки роста, которые помогут увеличить масштаб этого сотрудничества. Их обозначил на пленарной сессии «Евразийская сеть генерации международного бизнеса: источники наращивания потенциала ВЭД в регионах стран ЕАЭС» в рамках VI Международной конференции «Экспорт в страны ЕАЭС-2024» генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», советник губернатора Новосибирской области Сергей Соколов.
Он отметил, что регионы Сибири сегодня активно работают с Казахстаном, Киргизией. Потенциально перспективным партнером являются Узбекистан, Афганистан, северо-запад Китая, где совокупный объем потребителей превышает 300 млн человек.
Соколов озвучил моменты, которые, по его мнению, необходимо подтянуть для наращивания темпов сотрудничества.
До сих пор не решен вопрос с размером транзитного железнодорожного тарифа через республику Казахстан.
— Для нерезидентов Казахстана он в 4 раза выше, чем для резидентов. Это ставит продукцию АПК Сибири в неконкурентную позицию. Наверное, справедливо было бы пересмотреть этот тариф, — отметил Соколов.
Перевести в электронный документоборот фитосанитарный сертификат. Это единственный документ Россельхознадзора, который остался в бумажном виде, что осложняет работу экспортеров.
Необходим инструмент страхования дебиторки, который подкрепит кредит доверия между партнерами и снимет контрактные страхи.
Необходимо юридическое сопровождение в юрисдикциях тех стран, где сибирские компании не являются резидентами.
— Сейчас это «темная комната». Если в рамках ЕАЭС появится механизм юридического сопровождения, а лучше медиации, чтобы не доводить историю до судебной системы, то это будет здорово, — уверен Сергей Соколов.
Кроме того, эксперт отметил необходимость создания в округе бондовых зон для переработки продукции, а также предоставления экономических преференций участникам этих зон.
— Отмечу, что Китай во всех провинциях, потенциальных к развитию, организовывает бондовые зоны по переработке продукции, а также ее дальнейшего продвижения. Это делает государство, — констатировал эксперт. — Считаю, что в нашем случае это был бы интересный формат: при понятных преференциях выносить переработку того сельхозсырья, что мы поставляем на экспорт.
Он также предложил подумать о едином брендировании продукции членов ЕАЭС для ее продвижения на внешние рынки.
— Лояльность потенциальных потребителей к странам-членам членам ЕВАЭС понята и очевидна: мы все выходцы из СССР. Брендирование — незатратный механизм, и, на мой взгляд, его можно было бы попробовать, — резюмировал Сергей Соколов.
Ранее редакция сообщала о том, что китайская корпорация «Байдахуан» может перенести завод по глубокой переработке зерна в Новосибирскую область.
Фото предоставлено пресс-службой центра «Мой бизнес», фотограф: Роман Барников.
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