«ЭкоНива» анонсировала возобновление строительства завод по производству сыров

В ближайшее время ГК «ЭкоНива» намерена возобновить работы по строительству завода по переработке молока и производству сыров. Об этом сообщила пресс-служба компании после визита на предприятие полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

— С учетом вызовов, с которыми столкнулась российская экономика, мы видим острую необходимость в скорейшем завершении проектов, находящихся в высокой степени готовности. Это поможет нашей стране в максимально сжатые сроки достигнуть продовольственной безопасности и автономности по ключевым продуктам, а также усилить экспортные позиции, — заявил по итогам встречи президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр. — В нынешних условиях это уникальная возможность построить молокоперерабатывающий завод, оснащенный по последнему слову техники. Таким образом, реализация проекта станет серьезной точкой роста как для Маслянинского района, так и для всего юго-востока Новосибирской области, обеспечив устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий региона.

Как пояснили в компании, для будущего завода уже на 90% изготовлено и доставлено все ключевое технологическое и энергетическое оборудование, в том числе сыродельные линии и линия по сушке подсырной сыворотки. Все договоренности и контракты с поставщиками оборудования продолжают действовать. В настоящее время смонтированы несущие каркасы зданий трех главных производственных корпусов, произведен частичный монтаж внутренних и внешних ограждающих конструкций, выполняются подготовительные работы по инженерным сетям.

Запуск предприятия мощностью 1150 т сырого молока в сутки позволит создать свыше 400 рабочих мест и обеспечить жителей Новосибирской области высококачественными молочными продуктами. Помимо производства цельномолочной и кисломолочной продукции здесь планируется выпускать до 35 200 т полутвердых и твердых сыров в год, или порядка 100 т в сутки. Часть этого объема планируется направлять на экспорт, в том числе в Китай, куда «ЭкоНива» поставляет продукцию с 2020 г.

Также проект предусматривает строительство площадки по производству сухой подсырной сыворотки со степенью деминерализации 90%, так называемая «Деми-90», мощностью до 15 840 т в год. «Деми-90» — основной ингредиент для детского питания, в том числе заменителей грудного молока. Завершение строительства проекта в Новосибирской области позволит полностью обеспечить потребности российского рынка в основном ингредиенте для сухих детских смесей.

Напомним, реализация проекта по строительству завода для производства сыра в компании была приостановлена в начале 2021 года. Впрочем, в холдинге неоднократно заявляли, что не отказались от своих планов и готовы возобновить работы на объекте.

Вертикально интегрированный холдинг «ЭкоНива» — крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Компания управляет активами в 13 российских регионах. В 2021 г. выручка от продаж ГК «ЭкоНива» выросла на 33% до 50,8 млрд руб., EBITDA — на 3% и превысила 16,6 млрд руб., по предварительным данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности.

В Новосибирской области холдинг работает с 2006 года. Предприятие специализируется на производстве сырого молока, занимается мясным животноводством, племенным скотоводством, растениеводством и семеноводством. Под его управлением свыше 112 000 га в Новосибирской области и Алтайском крае. На четырех молочных комплексах в Новосибирской области содержится более 34 000 голов крупного рогатого скота, суточные надои превышают 550 т молока. В «Сибирской Ниве» трудятся свыше 1300 человек. По итогам 2021 г. компания заплатила в бюджеты всех уровней свыше 535 млн руб., из них более 230 млн руб. — в бюджет Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что совместно с ИЦиГ СО РАН «ЭкоНива» планирует создать селекционный генетический семеноводческий центр.