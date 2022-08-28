Рекламодателям

«ЭкоНива» анонсировала возобновление строительства завод по производству сыров

  • 28/08/2022, 10:57
Производство сыров
Работы на объекте компания обещает возобновить в ближайшее время.

В ближайшее время ГК «ЭкоНива» намерена возобновить работы по строительству завода по переработке молока и производству сыров. Об этом сообщила пресс-служба компании после визита на предприятие полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

— С учетом вызовов, с которыми столкнулась российская экономика, мы видим острую необходимость в скорейшем завершении проектов, находящихся в высокой степени готовности. Это поможет нашей стране в максимально сжатые сроки достигнуть продовольственной безопасности и автономности по ключевым продуктам, а также усилить экспортные позиции, — заявил по итогам встречи президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр. — В нынешних условиях это уникальная возможность построить молокоперерабатывающий завод, оснащенный по последнему слову техники. Таким образом, реализация проекта станет серьезной точкой роста как для Маслянинского района, так и для всего юго-востока Новосибирской области, обеспечив устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий региона.

Как пояснили в компании, для будущего завода уже на 90% изготовлено и доставлено все ключевое технологическое и энергетическое оборудование, в том числе сыродельные линии и линия по сушке подсырной сыворотки. Все договоренности и контракты с поставщиками оборудования продолжают действовать. В настоящее время смонтированы несущие каркасы зданий трех главных производственных корпусов, произведен частичный монтаж внутренних и внешних ограждающих конструкций, выполняются подготовительные работы по инженерным сетям.

Запуск предприятия мощностью 1150 т сырого молока в сутки позволит создать свыше 400 рабочих мест и обеспечить жителей Новосибирской области высококачественными молочными продуктами. Помимо производства цельномолочной и кисломолочной продукции здесь планируется выпускать до 35 200 т полутвердых и твердых сыров в год, или порядка 100 т в сутки. Часть этого объема планируется направлять на экспорт, в том числе в Китай, куда «ЭкоНива» поставляет продукцию с 2020 г.

Также проект предусматривает строительство площадки по производству сухой подсырной сыворотки со степенью деминерализации 90%, так называемая «Деми-90», мощностью до 15 840 т в год. «Деми-90» — основной ингредиент для детского питания, в том числе заменителей грудного молока. Завершение строительства проекта в Новосибирской области позволит полностью обеспечить потребности российского рынка в основном ингредиенте для сухих детских смесей.

У «ЭкоНивы» изменились планы на проекты в Новосибирской области

Напомним, реализация проекта по строительству завода для производства сыра в компании была приостановлена в начале 2021 года. Впрочем, в холдинге неоднократно заявляли, что не отказались от своих планов и готовы возобновить работы на объекте.

Вертикально интегрированный холдинг «ЭкоНива» — крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Компания управляет активами в 13 российских регионах. В 2021 г. выручка от продаж ГК «ЭкоНива» выросла на 33% до 50,8 млрд руб., EBITDA — на 3% и превысила 16,6 млрд руб., по предварительным данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности.

В Новосибирской области холдинг работает с 2006 года. Предприятие специализируется на производстве сырого молока, занимается мясным животноводством, племенным скотоводством, растениеводством и семеноводством. Под его управлением свыше 112 000 га в Новосибирской области и Алтайском крае. На четырех молочных комплексах в Новосибирской области содержится более 34 000 голов крупного рогатого скота, суточные надои превышают 550 т молока. В «Сибирской Ниве» трудятся свыше 1300 человек. По итогам 2021 г. компания заплатила в бюджеты всех уровней свыше 535 млн руб., из них более 230 млн руб. — в бюджет Новосибирской области.

 

Ранее редакция сообщала, что совместно с ИЦиГ СО РАН «ЭкоНива» планирует создать селекционный генетический семеноводческий центр. 

Фото Сибирского окружного информационного центра

85

Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : Производство сыров инвестиции


Шоу Адский шеф

Яна Фомина: Шоу «Адский шеф» — это реальный экстрим!

Основатель проектов итальянская траттория «Тесту Место», кулинарная школа «Кухня за Кулисами», гастробар Poke Top — о своем участии в проекте «Адский шеф».
Читать статью >>
химическая промышленность

Минпромторг РФ просят запретить импорт катализаторов, которые производят в России

Чтобы поддержать местных производителей из химической промышленности.
Читать статью >>
Частная школа

Образовательный центр «Рост»: между гражданственным и коммерческим

Проект обозначил свою категориальную идентичность — частная школа на стыке платного и госориентированного образования.
Читать статью >>
Верховный суд Хакассии

Нового главу Верховного суда Хакассии официально представили

Он был назначен на должность 15 августа.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Недвижимость в Новосибирске

«Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям»

Все материалы
Лента новостей

Застройщик получил землю под расселение ветхого и аварийного жилья

27/08/2022, 16:49

Яна Фомина: Шоу «Адский шеф» — это реальный экстрим!

27/08/2022, 13:19

Минпромторг РФ просят запретить импорт катализаторов, которые производят в России

26/08/2022, 18:28

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества с федеральной землей

26/08/2022, 17:42
Популярное

Молоко и чеснок — полезное сочетание для вашего здоровья

28/08/2022, 06:15

С 1 сентября изменятся правила техосмотра

26/08/2022, 16:37

РЭО призывает стать экологически ответственными и 1 сентября отказаться от пластиковой упаковки для цветов

26/08/2022, 15:22

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Сбербанк рассказал застройщикам о работе в новых экономических реалиях

26/08/2022, 16:47

ВТБ: объем платежей участников программы компенсации комиссий в СБП превысил 4 млрд рублей

26/08/2022, 16:34

АО «РЭС» – активный участник деловой программы Технопрома

26/08/2022, 14:45
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска