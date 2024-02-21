«Новосибирскхлебопродукт» откроет представительство в Китае

Китайский рынок все шире открывает свои двери для российской сельскохозяйственной продукции. В 2023 году были ратифицированы фитосанитарные требования на экспорт из РФ в КНР гороха, кукурузы, пшена, ржаной муки, свекловичного жома, мелассы. Об этом в разговоре с корреспондентом Infopro54 рассказал гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов. По его словам, российские мукомолы за прошлый год поставили около 300 тысяч тонн хлебопекарной муки, а в 2024 году откроется возможность поставлять в Китай пшеничные отруби, что в корне улучшит положение сибирских мукомольных предприятий. Темпы роста поставок ячменя за 2023 год практически удвоились, растет количество отгружаемых в Китай контейнерных грузов.

— Сегодня сложился постоянный подтвержденный экспортный спрос, а аграрии Новосибирской области, других регионов Сибири осознали перспективность поставок своей продукции в Китай и подготовились к увеличению объемов производства. Все это говорит о том, что необходимо переходить на следующий этап: открывать на китайском берегу торговый дом и представительство, — пояснил Infopro54 Сергей Соколов.

В планах компании открыть представительство в Китае в 2024-2025 годах. В каком городе оно разместится, новосибирцы еще думают.

— Возможно это будет Циндао либо Тяньцзинь, где есть мощные морские порты, в которые сейчас поступает наша сельхозпродукция: контейнерами или морским транспортом через Владивосток, — говорит Соколов.

Он рассказал, что «Новосибирскхлебопродукт» год назад начал регулярные отправки контейнерных маршрутов с зерном из Новосибирской области в порт Тяньзинь, поэтому все технологии уже четко отработаны. Прямой авиарейс Новосибирск-Пекин, с мая 2024 года — еще и в Шанхай, что тоже способствует быстрому появлению новых проектов, контрактов и контактов.

При этом собеседник Infopro54 отметил, что у «Новосибирскхлебопродукта» нет планов по созданию собственных производств в КНР.

— Сейчас эта тема уже не так целесообразна, как несколько лет назад. Мало того, наши китайские партнеры все с большим интересом смотрят на локализацию своих производств по переработке сельхозпродукции на территории Новосибирской области ввиду развитой транспортной инфраструктуры, разумных тарифов на электроэнергию и магистральный газ, — пояснил Сергей Соколов.

Напомним, ранее глава «Новосибирскхлебопродукта» рассказывал о планах реализовать совместный проект с корпорацией «Группа Бэйдахуан Фэнюань» (КНР) на базе Татарского элеватора: построить завод по глубокой переработке зерна.

Он также уверен, что в перспективе объемы внешнеторговых операций между КНР и Новосибирской областью будут расти, но для этого нужно решить ряд транспортных вопросов.

— По поручению губернатора области Андрея Травникова сейчас делается большой акцент на контейнеризацию грузов АПК, и результаты этой работы уже видны: усилия, которые прикладывают экспортеры, чтобы начать работать с контейнерами, себя оправдывают, — подчеркнул Сергей Соколов.

По данным Сибирского таможенного управления, по итогам 2023 года экспорт составляет большую часть товарооборота СФО — 79%. Лидирующим направлением по экспорту и импорту для регионов Сибири по-прежнему остается Китай. Причем товарооборот округа с КНР за прошлый год вырос на 20%. Стоимостной объем импортных операций участников внешнеэкономической деятельности Новосибирской области в 2023 году вырос на 21%. Рост обусловлен увеличением поставок сельскохозяйственной техники, двигателей и электрогенераторов. Стоимость экспортированной продукции АПК в 2023 году составила более 600 млн долларов.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью в России и за рубежом. Выручка компании за 9 месяцев 2023 года составила 10.4 млрд рублей, 43% пришлись на экспортную выручку. За 2023 год компания расширила географию экспорта за счет поставок в Монголию (внешнеторговый оборот — 418,6 млн рублей) и Корею (224,2 млн), также в третьем квартале 2023 года добавились Казахстан (6,9 млн) и Ливия (204,7 млн). На сегодняшний день у компании создано представительство за рубежом — в Бишкеке (Киргизия).

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