Новую станцию нанесли на схему развития метро в Новосибирске

В планах строительства на левом берегу в перспективе должна быть продлена Дзержинская линия метро. Также в планах развитие большой территории около проезда Энергетиков после 2030 года.

С севера построят Левобережную скоростную магистраль и проложат новую улицу — Героическую. Она будет связывать магистраль с Троллейной.

— В створе проектируемой улицы Героической пройдет участок перспективной линии метрополитена и станции «Заводская» Дзержинской линии, — говорится в постановлении мэрии.

Также около ж/д станции «Новосибирск-Западный» и улицы Невельского власти обустроят несколько транспортных узлов.

Ранее редакция сообщала о том, что фундамент выдержит станцию метро «Спортивная» в Новосибирске.