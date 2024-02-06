Новую станцию нанесли на схему развития метро в Новосибирске

В планах строительства на левом берегу в перспективе должна быть продлена Дзержинская линия метро. Также в планах развитие большой территории около проезда Энергетиков после 2030 года.
С севера построят Левобережную скоростную магистраль и проложат новую улицу — Героическую. Она будет связывать магистраль с Троллейной.
— В створе проектируемой улицы Героической пройдет участок перспективной линии метрополитена и станции «Заводская» Дзержинской линии, — говорится в постановлении мэрии.
Также около ж/д станции «Новосибирск-Западный» и улицы Невельского власти обустроят несколько транспортных узлов.
Ранее редакция сообщала о том, что фундамент выдержит станцию метро «Спортивная» в Новосибирске.
Фото: Артем Рязанов
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