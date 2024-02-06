Гастрольный тур Кристины Орбакайте сорвался по всей Сибири

Гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по Сибири уже не состоится. Концерты отменили в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске и Новосибирске.

В Новосибирске концерт должен был состояться на сцене Дома ученых Академгородка 9 марта.

Стоимость билетов начиналась от 2400 рублей.

— Уважаемые зрители, концерт отменён, — говорится в сообщении «Сибкассы».

Причины, по которым известная певица не приедет в города Сибири, официально не уточняются. Но известно, что общественники во всех городах писали в администрации жалобы на певицу, а также ставили ей в вину непатриотичный настрой матери ― Аллы Пугачевой.

Напомним, что в январе общественная организация «Боевое братство» выступила против проведения концерта Орбакайте в Улан-Удэ. Организация заявила, что артистка имеет гражданство США.

Ранее редакция сообщала о том, что второй концерт Лолиты отменен в Новосибирске.