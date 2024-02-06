Гастрольный тур Кристины Орбакайте сорвался по всей Сибири

Гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по Сибири уже не состоится. Концерты отменили в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске и Новосибирске.
В Новосибирске концерт должен был состояться на сцене Дома ученых Академгородка 9 марта.
Стоимость билетов начиналась от 2400 рублей.
— Уважаемые зрители, концерт отменён, — говорится в сообщении «Сибкассы».
Причины, по которым известная певица не приедет в города Сибири, официально не уточняются. Но известно, что общественники во всех городах писали в администрации жалобы на певицу, а также ставили ей в вину непатриотичный настрой матери ― Аллы Пугачевой.
Напомним, что в январе общественная организация «Боевое братство» выступила против проведения концерта Орбакайте в Улан-Удэ. Организация заявила, что артистка имеет гражданство США.
Ранее редакция сообщала о том, что второй концерт Лолиты отменен в Новосибирске.
Фото: Freepik — vecstock
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