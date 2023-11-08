Новую стелу Героям установят на Гусинобродском кладбище в Новосибирске

На Гусинобродском кладбище в Новосибирске установят стелу героям. Об этом сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

― В настоящее время не осталось свободных участков погребения военнослужащих в непосредственной близости от Стелы Героям Великой Отечественной войны на кладбище «Гусинобродское», ― отметил Витухин.

По согласованию с военным комиссаром для захоронений погибших военнослужащих был определен новый квартал, в котором будет установлена еще одна стела. Квартал находится недалеко от остановки и оборудован местами для парковки.

Также Виталий Витухин рассказал о том, что захоронения бойцов проводится и на Южном кладбище.

― Для погребения людей, имеющих особые заслуги перед государством и городом Новосибирском» предназначен квартал «У», ― напомнил Витухин.

На этом кладбище существует «Аллея воинов», где также проводятся захоронения павших бойцов.

Ранее редакция сообщала о том, что «Северное» кладбище может занять новые территории в Новосибирске.