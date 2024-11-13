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Новосибирцы рассказали о плюсах и минусах фриланса

  • 13/11/2024, 10:00
Новосибирцы рассказали о плюсах и минусах фриланса
Статус самозанятых выбирают 12 процентов жителей региона

Все больше новосибирцев в своей трудовой деятельности переходит на статус самозанятых. На данный момент в этом статусе работает 12 процентов жителей региона. Предпочитая свободу в профессии, они ограничивают себя в социальных правах, отмечает Om1 Новосибирск.

Репетитор Кристина к плюсам самозанятости отнесла пониженную налоговую ставку. Так, при доходе в 50 тысяч рублей Кристина выплачивает только три тысячи налога вместо положенных четырех. В числе минусов — низкие отчисления на социальные нужды и проблемы с работой приложения «Мой налог».

— Иногда возникают задержки в обновлении статуса после оплаты, а просрочка приводит к начислению пени. Небольшие, конечно, но тем не менее это тоже неприятно. Что-то вроде штрафа, — пояснила репетитор.

Кроме того, банки неохотно кредитуют самозанятых.

Екатерина по профессии журналистка. Устав от напряженного графика, она решилась перейти на фриланс в статусе самозанятой. И сразу отметила главный плюс такой деятельности — гибкий график. Благодаря полному отсутствию временных рамок она получила возможность уделять больше внимания здоровью и личным нуждам. Но, при этом, столкнулась с такой проблемой, как нестабильный доход.

— В один месяц закажут много текстов, в другой — приходится урезать себя в тратах. Но это, думаю, не во всех сферах, — пояснила она.

Алина занимается организацией свадеб. Главным плюсом самозанятости она считает возможность избежать негативных факторов традиционной работы, таких как стресс и давление работодателя. Несмотря на это, она всерьез задумывается о смене профессии.

— К сожалению, моя профессиональная деятельность переживает ужасную кризисную ситуацию. В моей сфере много непрофессионалов, очень много негатива, который влияет и на меня лично, и на моих близких. Я уже не говорю о низкой заработной плате, — пояснила Алина.

При этом, самозанятость — это свобода, как финансовая, так и личная, уверяет Алина. И терять это ей совсем не хочется.

— К сожалению, во многих наших структурах люди давно стали рабами. Когда-то мы работали по восемь часов день и не заметили, как сейчас стали работать по девять, как мы перестали ходить на обед и спать по ночам. А когда ты работаешь сам на себя, ты сам ответственен за свою жизнь, за свой распорядок дня и свою зарплату, — рассуждает она.

Главным минусом самозанятости Денис считает отсутствие социальных гарантий. Парень работает курьером и жалуется на то, что при такой форме трудовой деятельности государство не оплачивает больничный лист. В этой профессии, как говорится, волка ноги кормят. У курьера зарплата напрямую зависит от вложений, в основном физических — от скорости выполнения заказов до качества обслуживания клиентов.

— На официальной работе можно и филонить, но ты всё равно получаешь зарплату, потому что у тебя есть определенная ставка на день, 2 500 рублей, например. А здесь надо работать, чтобы эти 2 500 или больше получить. Поэтому тут реально всё зависит от тебя, — рассказал Денис.

Получается, что статус самозанятого новосибирца сочетает в себе свободу выбора и нестабильность, отсутствие кнута в виде давления работодателя и необходимости высокой самоорганизации для достижения успеха. Наверное, именно поэтому половина самозанятых, все же рассматривает для себя перспективу возвращения к более традиционной форме занятости.

Ранее редакция сообщала о том, что на конец июля 2024 года в Новосибирской области насчитывалось 240 437 самозанятых — из них 229 174 физлица и 11 263 ИП, работающих на налоге на профессиональный доход (НПД). На сегодняшний день в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с региональным Отделением СФР вступили более 7,5 тысяч новосибирских самозанятых. Самозанятым также планируют добавить взносы на больничный. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : самозанятые


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