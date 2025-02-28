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Новые инструменты защиты от мошенников введут на маркетплейсах России

  • 28/02/2025, 11:30
Автор: Артем Рязанов
Новые инструменты защиты от мошенников станут доступны на маркетплейсах России
Пользователям предложат заходить в личные кабинеты через биометрию

Пользователи маркетплейсов и онлайн-сервисов получат новые инструменты защиты от мошенников, которые позволят исключить возможность взлома аккаунта. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Эта мера является частью правительственного законопроекта, направленного на борьбу с мошенничеством в интернете. В рамках данного законопроекта граждане получат возможность использовать биометрию в дополнение к стандартным логину и паролю. Это позволит создать дополнительный барьер на пути злоумышленников, который сделает их попытки войти в систему практически невозможными, даже если им удастся получить доступ к паролю или перехватить СМС для авторизации.

— Двухфакторная аутентификация, включая биометрию, сделает платформы безопаснее, защитит данные и предотвратит мошенничество, сохраняя удобство для пользователей. Это позволит покупателям и продавцам чувствовать себя уверенно, зная, что их аккаунты надежно защищены, — отметили в аппарате вице-премьера.

Григоренко считает, что возможность использовать биометрию для защиты своих данных должна быть доступна для всех пользователей. Это позволит каждому человеку самостоятельно решать, какой уровень безопасности ему необходим.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко уверен, что данные изменения пойдут только в плюс.

— Сейчас много тех, кто автоматом создает аккаунт и заказывает разные позиции в дальние регионы. Логистика вся из-за этого испытывает очень серьезные перегрузки. Если будет биометрия и четкая задача, чтобы каждый клиент проходил верификацию, то жизнь недобросовестных конкурентов осложнится, — отметил Москаленко.

Ранее редакция сообщала о том, что четыре миллиарда рублей потеряли новосибирцы от действий кибермошенников. Правоохранители выявили более 1100 жителей региона на счета которых поступали похищенные деньги.

Источник фото: Freepik / Автор — master1305

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Рубрики : Общество Бизнес ПроБизнес

Регионы: Россия

Теги : Мошенники маркетплейсы взлом


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