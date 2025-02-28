Новые собственники «Чистой планеты» намерены системно развивать e-commerce

Владельцы новосибирской компании ООО «Чистая планета» — ООО «Сибэксперт» — рассказали о планах развития актива в ближайшие годы.

Директором компании остается Вадим Шварцкопф, который работает в этом статусе с середины 2024 года. Коммерческим директором назначен Александр Дектярников. По прогнозам руководителей ООО «Чистая Планета», в 2025 году выручка компании перешагнёт полумиллиардную отметку. Финансовый консультант эмитента — ООО «Юнисервис капитал» пояснил за счет чего компания планирует достичь таких результатов.

Эмитент намерен повысить эффективность 60% магазинов, не достигнувших плановых показателей, что обеспечит прирост выручки как минимум на 30%.

В 2025 году планируется открыть минимум 50 новых точек в обновленном формате. В процессе открытия — три точки: в Якутске, Иркутске и Московской области.

На начало 2025 года франчайзинговая сеть бренда состоит из 373 точек, работает в 8 федеральных округах России. Компания также представлена на рынках Казахстана и Узбекистана.

— «Чистая планета» планирует расширить производство СТМ-продукции для крупных компаний России, Казахстана, Узбекистана и Республики Беларусь. Продажи под собственным брендом в Узбекистане и Казахстане, наряду с производством под СТМ, ориентировочно обеспечат до 40% роста выручки в 2025 году, — пояснили в «Юнисервис Капитал».

Кроме того, новые собственники намерены системно развивать e-commerce. Сейчас идут переговоры с командой, которая будет отвечать за это направление.

— По предварительной оценке, минимальная выручка, которую получит «Чистая Планета» от онлайн-продаж за 2025 году, составит 30 млн руб., а в ближайшие 2-3 года доля e-commerce в структуре выручки вырастет до 30%, — поясняют аналитики финансового консультанта.

Напомним, октябре 2023 года «Чистая планета» разместила на бирже дебютный выпуск облигаций в размере 100 млн рублей. Весь объем — 100 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1 037 сделок.

Летом 2024 года на фоне перехода всё большего числа потребителей на маркетплейсы и различного рода доставки «Чистая Планета» зафиксировала снижение выручки на 17,1% по итогам 6 месяцев 2024 года — до 103,6 млн рублей. В ноябре компания отказалась от кредитного рейтинга, сообщив, что пока не может его поддерживать.

В декабре компания едва не ушла в дефолт по облигационному займу.

В феврале 2025 у ООО «Чистая Планета» изменился состав собственников: 99% уставного капитала теперь принадлежит ООО «Сибэксперт». По данным сервиса Контур Фокус, ООО «СибЭксперт» зарегистрировано в октябре 2002 года в Новосибирске. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал 10 тысяч. Единственный собственник и генеральный директор — Светлана Бызгаева. Баланс за 2023 год — 0, чистая прибыль — 450 тысяч рублей. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка ООО «Чистая планета» составила 234,2 млн рублей (в 2022 году — 268,6 млн рублей, -12%), чистая прибыль — 12,2 млн рублей (в 2022 году —19,1 млн рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что компания экс-собственника «Чистой планеты» построит высотку рядом с Технопарком в Новосибирске. Жители Академгородка возмущаются небольшим количеством парковок, учтенных в проекте объекта.