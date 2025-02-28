Застройщики 90% новостроек Новосибирска предлагают купить квартиры в рассрочку

На конец февраля 2025 года продажа квартир в рассрочку доступна в 92% новостроек Новосибирска. Такие данные, со ссылкой на агрегатора TrendAgent, приводит независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Он выделил несколько трендов, связанных с рассрочкой на которые сейчас решаются девелоперы города, чтобы продать квартиры:
— Сейчас ипотечные платежи на первичном и втором рынках сравнялись, а квартира от инвестора стоит на 20-25% дешевле. Поэтому у застройщика остался один реальный привлекательный инструмент продаж — рассрочка, — констатирует Сергей Николаев.
Напомним застройщики на Строительном форуме в Новосибирске также отмечали, то единственным инструментом стимулирования спроса для них сейчас фактически является рассрочка. Однако, девелоперы заявляли, что банки к ней относятся негативно.
— Проблема не в том, что застройщики не готовы строить, а в том, зачем строить, если это никто не будет покупать. Если убрать такой костыль, как рассрочка, то многие просто заморозят стройку, — рассуждали участники рынка.
Ранее редакция сообщала о том, что инвесторы готовятся к борьбе за покупателя с застройщиками Новосибирска. Они готовы выставить на рынок около 16 тысяч квартир, плюс более 60 тысяч квартир зависли у самих застройщиков.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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