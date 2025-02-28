Застройщики 90% новостроек Новосибирска предлагают купить квартиры в рассрочку

На конец февраля 2025 года продажа квартир в рассрочку доступна в 92% новостроек Новосибирска. Такие данные, со ссылкой на агрегатора TrendAgent, приводит независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Он выделил несколько трендов, связанных с рассрочкой на которые сейчас решаются девелоперы города, чтобы продать квартиры:

21% застройщиков готовы принять первоначальный взнос (ПВ) до 30%, у 40% девелоперов он составляет 50% и выше, остальные определяют первоначальный взнос с покупателем индивидуально.

У 27,5% проектов при продаже в рассрочку предполагается удорожание цены квартир, у 48% цена не изменится.

48% рассрочек даются на срок от 3 до 6 месяцев, 30,5% на срок 9-12 месяцев. Однако есть застройщики, которые готовы предоставлять рассрочку на 1 -3 года.

При этом 22% застройщиков не принимают в качестве первоначального взноса материнский капитал, 39% готовы принимать по согласованию. 5% принимают маткапитал только последним платежом.

44% застройщиков допускают переход рассрочки в ипотеку, 9% категорически против этого.

10% требуют комплексного страхования сделки.

4%девелоперов готовы отдать ключи от квартиры до выплаты полной суммы по договору

— Сейчас ипотечные платежи на первичном и втором рынках сравнялись, а квартира от инвестора стоит на 20-25% дешевле. Поэтому у застройщика остался один реальный привлекательный инструмент продаж — рассрочка, — констатирует Сергей Николаев.

Напомним застройщики на Строительном форуме в Новосибирске также отмечали, то единственным инструментом стимулирования спроса для них сейчас фактически является рассрочка. Однако, девелоперы заявляли, что банки к ней относятся негативно.

— Проблема не в том, что застройщики не готовы строить, а в том, зачем строить, если это никто не будет покупать. Если убрать такой костыль, как рассрочка, то многие просто заморозят стройку, — рассуждали участники рынка.

Ранее редакция сообщала о том, что инвесторы готовятся к борьбе за покупателя с застройщиками Новосибирска. Они готовы выставить на рынок около 16 тысяч квартир, плюс более 60 тысяч квартир зависли у самих застройщиков.