Новые кадровые перестановки намечаются в Заксобрании

Январской сессии Заксобрания Новосибирской области предстоит утвердить ряд кадровых изменений. Во-первых, пост председателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению покидает Олег Подойма («Единая Россия»). Его планируют выдвинуть на должность главы комитета по строительству и ЖКХ, нынешний председатель которого Александр Терепа («Единая Россия») с большой вероятностью сдаст депутатский мандат в связи с работой в реготделении объединенного социального фонда. Комитет по госполитике после ухода Подоймы может возглавить нынешний зампредседателя Игорь Умербаев («Единая Россия»), а пост заместителя на штатной основе перейдет к депутату Константину Антонову («Родина»). Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил первый зампредседателя Заксобрания Андрей Панфёров.

В настоящее время, помимо упомянутых Игоря Умербаева и Константина Антонова, заместителями председателя комитета по госполитике на профессиональной основе являются Евгений Смышляев (КПРФ) и Александр Щербак (ЛДПР).

Что касается мандата Александра Терепы, то, по словам собеседника издания, его судьбу предстоит решить президиуму регионального политсовета партии «Единороссов».

— Раньше была строгая очерёдность, сейчас будет решать президиум политсовета, кому передать мандат из претендентов, принимавших участие в выборах, в списках «Единой России», — говорит Панфёров. — Достойных людей очень много. Куда ни кинь — все люди с достойной биографией.

Напомним, что Александр Терепа был избран в Заксобрание во главе территориальной группы №5 (Баганский район). За ним, по итогам внутрипартийных праймериз единороссов, в состав группы вошли директор молодежного драматического театра «На окраине» Александр Кобец, директор ОАО «Вознесенское» Геннадий Чмурин и директор ЗАО «Верный путь» Павел Болдырь. К моменту внутрипартийного голосования из списка выпали ранее находившиеся на четвертом и пятом местах заведующая Баганским детсадом №2 «Солнышко» Светлана Алтухова и директор Благодатской СОШ Карасукского района Вадим Гаврик.

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