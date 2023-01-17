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Новые кадровые перестановки намечаются в Заксобрании

  • 17/01/2023, 15:49
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Игоря Умербаева выдвигают на должность председателя комитета по госполитике регионального парламента
Ожидается рокировка председателей нескольких комитетов.

Январской сессии Заксобрания Новосибирской области предстоит утвердить ряд кадровых изменений. Во-первых, пост председателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению покидает Олег Подойма («Единая Россия»). Его планируют выдвинуть на должность главы комитета по строительству и ЖКХ, нынешний председатель которого Александр Терепа («Единая Россия») с большой вероятностью сдаст депутатский мандат в связи с работой в реготделении объединенного  социального фонда. Комитет по госполитике после ухода Подоймы может возглавить нынешний зампредседателя Игорь Умербаев («Единая Россия»), а пост заместителя на штатной основе перейдет к депутату Константину Антонову («Родина»). Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил первый зампредседателя Заксобрания Андрей Панфёров.

В настоящее время, помимо упомянутых Игоря Умербаева и Константина Антонова, заместителями председателя комитета по госполитике на профессиональной основе являются Евгений Смышляев (КПРФ) и Александр Щербак (ЛДПР).

Что касается мандата Александра Терепы, то, по словам собеседника издания, его судьбу предстоит решить президиуму регионального политсовета партии «Единороссов».

Раньше была строгая очерёдность, сейчас будет решать президиум политсовета, кому передать мандат из претендентов, принимавших участие в выборах, в списках «Единой России», говорит Панфёров. Достойных людей очень много. Куда ни кинь все люди с достойной биографией.

Напомним, что Александр Терепа был избран в Заксобрание во главе территориальной группы №5 (Баганский район). За ним, по итогам внутрипартийных праймериз единороссов, в состав группы вошли директор молодежного драматического театра «На окраине» Александр Кобец, директор ОАО «Вознесенское» Геннадий Чмурин и директор ЗАО «Верный путь» Павел Болдырь. К моменту внутрипартийного голосования из списка выпали ранее находившиеся на четвертом и пятом местах заведующая Баганским детсадом №2 «Солнышко» Светлана Алтухова и директор Благодатской СОШ Карасукского района Вадим Гаврик.

 

Ранее редакция сообщала о перестановках внутри комиссии Заксобрания по экологии.

 

Фото пресс-службы регионального парламента

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Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область

Теги : кадровые перестановки заксобрание Единая Россия


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