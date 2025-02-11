Новые камеры видеонаблюдения появятся в метро Новосибирска

В Новосибирском метрополитене планируется установить дополнительные видео камеры и изменить их расположение.

Как сообщается в телеграм-канале «Новосибирское метро», эти меры направлены на улучшение транспортной безопасности и повышение уровня обслуживания пассажиров. Подобные обновления в подземке проводятся регулярно.

Помимо увеличения количества камер и изменения их расположения, будет обновлена и «бегущая строка». Также в одном из подвижных составов уже установлено новое голосовое оповещение, которое отличается «качественно новым уровнем».

Стоит отметить, метрополитен города активно вкладывается в безопасность. До конца 2026 года в метро появится сверхпрочное остекление для кабины машиниста электропоездов. Лобовое стекло способно выдержать удар предмета весом 1 кг на скорости до 180 км/ч.

Напомним, что за 12 месяцев составы метро в Новосибирске перевезли 86 млн 112,9 тыс. пассажиров, что на 1,9% больше, чем в 2023-ем. Наибольшая среднесуточная перевозка пассажиров в метро Новосибирска отмечается на станции «Площадь Маркса» — 42,3 тысячи человек. На станциях «Заельцовская» и «Площадь Ленина» этот показатель составляет 28,7 и 28,1 тысячи соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск получит новые вагоны метро осенью 2025 года. Стоимость одного состава составляет 862 миллиона рублей.