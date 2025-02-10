Новосибирск получит новые вагоны метро осенью 2025 года

В 2025 году в Новосибирске появятся новые вагоны метро. Первые составы прибудут в город уже в ноябре этого года.

— Мы приобрели пять составов метрополитена по шесть вагонов. Три из них — это лизинг, два — прямая поставка. Это недешева история. Один состав стоит 862 миллиона рублей. Мы прошли процедуру закупок. Цикл изготовления состава достаточно длительный — первые составы мы начнем получать в ноябре 2025 года, — рассказал Кудрявцев.

Напоминаем, что наибольшая среднесуточная перевозка пассажиров в метро Новосибирска отмечается на станции «Площадь Маркса» — 42,3 тысячи человек. На станциях «Заельцовская» и «Площадь Ленина» этот показатель составляет 28,7 и 28,1 тысячи соответственно.

Мэр также рассказал в эфире радио «Вести Новосибирск», что за последние пять лет доля рынка муниципального общественного транспорта в городе выросла с 30% до 58%, что говорит о верно выбранной стратегии его развития.

Ранее редакция сообщала о том, что проектировщика Дзержинской линии метро выбрали в Новосибирске. На тендер были поданы две заявки.