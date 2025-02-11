На «Госуслугах» можно отправить анонимное сообщение владельцу авто

На портале «Госуслуги» появилась возможность анонимно сообщить автовладельцу различную информацию, связанную с его транспортом. Это обновление уже доступно для пользователей смартфонов.

Можно отправить анонимное сообщение, если автомобиль заблокировал проезд, произошло ДТП, эвакуация, срабатывает сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо.

Чтобы отправить уведомление, нужно выбрать раздел «Транспорт и права», а затем «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

Напомним, в МВД предупредили о звонках мошенников для якобы обновления «Госуслуг». В большинстве случаев мошенники стремятся заполучить код из SMS, который необходим для восстановления доступа к учётной записи.

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