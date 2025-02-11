В метро опровергли новость о новом голосе информатора в Новосибирске

Утром 11 февраля Новосибирск оживился из-за новости о новом голосе информатора в вагонах Дзержинской линии метро. Местные СМИ сообщили о том, что в поездах на маршруте от станции «Золотая Нива» до площади Гарина-Михайловского появился новый диктор.

Однако на проверку оказалось, что информатор звучит по-прежнему: голосами Раисы Томилиной и Сергея Рябова.

— Ничего у нас не менялось. К тому же в Новосибирске нет такой ситуации, чтобы одни поезда ходили по Ленинской ветке, а другие — по Дзержинской. Поезда всё время, согласно графику, ходят по разным веткам, чтобы был одинаковый пробег, — пояснили изданию Om1 Новосибирск в пресс-службе подземки.

В метрополитене также уточнили, что в подземке продолжается замена системы видеонаблюдения. Однако звуковое оповещение было заменено только в одном составе.

Ранее редакция сообщала о том, что проектировщика Дзержинской линии метро выбрали в Новосибирске. На тендер были поданы две заявки.