Новые комплексы за 2,3 млрд рублей построят в Технопарке Академгородка

В Технопарке Академгородка планируется строительство новых лабораторных комплексов. На это потратят 2,34 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Новосибирской области.

Такой проект обеспечит 535 человек рабочими местами. Всего планируется построить два комплекса зданий на пересечении улиц Будкера и Инженерной в Академгородке Новосибирска.

– В непосредственной близости к существующей площадке Технопарка на участке в 24,4 тысяч квадратных метров, – уточнил местоположение будущих зданий Лев Решетников, министр экономического развития Новосибирской области.

По словам гендиректора АО «Технопарк новосибирского Академгородка» Дмитрия Верховода, на данный момент сохраняется высокий дефицит площадок производства и лабораторий. Так, например, уже 13 компаний обратились с просьбой о строительстве новых объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что резко сократилось количество заявок на строительство новых домов в Новосибирске.