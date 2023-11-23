Резко сократилось количество заявок на строительство новых объектов в Новосибирске

В октябре 2023 года положительное заключение экспертизы проектной документации в Новосибирской области получил один многоквартирный дом, сообщает Единый реестр застройщиков (ЕРЗ). Это на 91% меньше, чем месяцем ранее. Пор сравнению с октябрем 2022 года количество объектов, получивших положительное заключение экспертизы проектной документации, уменьшилось на 90%.

Всего с начала года положительное заключение экспертизы проектной документации получили 82 объекта (на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года).

Таким образом, Новосибирская область переместилась на 27‑е место в стране. На регион пришлось 1,0% объектов с положительными заключениями экспертизы.

Первое место в октябре заняла Тюменская область, где 10 многоквартирных домов получили положительное заключение экспертизы проектной документации. На втором месте Волгоградская область (8 объектов). Замыкает тройку лидеров Смоленская область (5 объектов). Всего в октябре 2023 года положительное заключение экспертизы проектной документации получили 102 объекта.

Напомним, на встрече с застройщиками Сибирского федерального округа в Новосибирске руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик констатировал снижение количества проектной документации на строительство многоквартирных домов, которую застройщики подают на экспертизу. По его словам, ситуация близка к критической и означает, что в 2024 году на рынке России произойдет снижение темпов ввода новых проектов, то есть сокращение предложения.

— В регионах Сибири, за исключением Новосибирской области, ситуация аналогичная. В Омской области в 2023 году среднее количество объектов в месяц, получающих заключение экспертизы проектной документации, сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в Красноярском крае — на 36%, в Кемеровской области — на 75%, — отметил Холопик. — Новосибирская область пока идет против тренда: с начала года в регионе количество среднемесячных заключений, выданных на строительство новых многоквартирных домов, выросло на 14% (годом ранее — на 16,7%).

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