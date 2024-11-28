Новые купюры номиналом 5000 с «бородатым мужиком» поступили в Новосибирск

28 ноября в Новосибирск начали поступать обновленные купюры номиналом 5000 рублей. Банкнота посвящена Уральскому федеральному округу.

Однако внимание жителей привлекли не столько сами банкноты, сколько изображение на них — памятник «Сказ об Урале». В социальных сетях эта банкнота вызвала бурное обсуждение. На ней изображён скульптурный образ «бородатого мужика», который стал героем городских мемов и поводом для множества обсуждений.

Примечательно, что на обратной стороне купюры можно увидеть стелу «Европа — Азия», расположенную в Екатеринбурге.

Помимо дизайна купюра приковывает к себе внимание дополнительными мерами защиты.

В нижней правой части лицевой стороны расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты.

Более подробно о новой купюре в Сибирском ГУ Банка России пообещали рассказать на следующей неделе.

Ранее редакция сообщала о том, что фальшивые купюры нашли в нескольких магазинах Новосибирска. Фальшивки были найдены за один день.