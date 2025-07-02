Новые линии электропередачи «Россети Новосибирск» получили разрешение на допуск в эксплуатацию

Сибирское управление Ростехнадзора после проверки и осмотра объектов электросетевого хозяйства «Россети Новосибирск» выдало временное разрешение на допуск в эксплуатацию сразу нескольких новых линий в Тогучинском районе Новосибирской области. Их протяженность около 7 км. Разрешение будет действовать на период пусконаладочных работ и комплексное опробование оборудования.

В ходе инспекций надзорным органом проверены следующие объекты:

отпаечная двухцепная воздушная линия электропередачи (ВЛ) 110 кВ, которая обеспечит технологическое присоединение подстанции 110 кВ Гранит тяговая;

аналогичная двухцепная ВЛ 110 кВ с отпайкой на ПС 110 кВ Березовская и ВЛ 110 кВ с ответвлением на эту же подстанцию для подключения новой тяговой высоковольтной подстанции 110 кВ Мезениха;

двухцепная линия электропередачи с отпайкой на ПС 110 кВ Таскаево, обеспечивающая технологическое присоединение новой тяговой подстанции 110 кВ Тын.

Экспертные заключения подтвердили, что осмотренные линии электропередачи соответствуют нормативным требованиям. Новые участки электросети построены с применением передовых технических решений, современных цифровых технологий и комплектующих, обеспечивающих высокую эксплуатационную надежность и безопасность.

Строительство питающих линий новосибирские энергетики завершили весной. Они предназначены для технологического присоединения ключевых подстанций на стратегически важном участке железных дорог на территории региона. Постоянный допуск в эксплуатацию будет выдан при готовности к подключению тяговых подстанций АО «РЖД».

Ввод в эксплуатацию новых сетевых объектов «Россети Новосибирск» позволит обеспечить надежное электроснабжение не только транспортной инфраструктуры, что крайне важно для экономического развития и социальной инфраструктуры всей области, но и близлежащих населенных пунктов района.