В Новосибирске и области лишь семь пляжей признаны безопасными

В Новосибирской области продолжается мониторинг качества воды в пляжных зонах в ходе купального сезона 2025 года. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проверяют 12 ключевых точек. Они оценивают безопасность воды по микробиологическим, вирусологическим и химическим показателям. Также исследуется чистота песка и контролируется энтомологическая обстановка.
По состоянию на 30 июня, купаться разрешено на семи официальных пляжах. В Новосибирске это пляжи «Бумеранг», Детский пляж, Галечный пляж, зона отдыха «У моря Обского» и Бугринская роща. В области можно отдохнуть на озере Кривое в Карасукском районе и курорте «Озеро Карачи» в Чановском районе.
Ведомство предупреждает: для безопасного отдыха выбирайте только официально разрешённые пляжи с действующим санитарно-эпидемиологическим заключением. Качество воды и состояние пляжей проверяют весь летний сезон.
Ранее редакция сообщала о том, что список официально открытых пляжей в Новосибирской области расширился. Сейчас в регионе работают 13 зон отдыха.
Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова
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