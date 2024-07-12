«Новые люди» выдвинули кандидата на довыборы в заксобрание Новосибирска

Новосибирский облизбирком принял документы для заверения списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на довыборы по одномандатному округу №3 (Куйбышевский район). В список включен Фарид Миннибаев, сообщает пресс-служба облизбиркома.

На довыборы в горсовет Новосибирска по округу №45 партия планирует выдвинуть руководителя строительной компании «Артенза», помощника депутата заксобрания Дарьи Киселевой — Андрея Климова.

Ранее Новосибирский облизбирком принял документы для заверения списков кандидатов, выдвинутых региональными отделениями политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ на довыборы в депутаты регионального парламента по округу №3. Документы подали Сергей Смирнов («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Ольга Зуева (ЛДПР), Сергей Зарембо (КПРФ). Документы также подали Николай Завалишин, который возглавляет фракцию «Справедливая Россия — за правду» (СЗРП) в Совете депутатов Мошковского района и районную ячейку справедливороссов, а также входит состав Совета регионального отделения СРЗП в Новосибирской области, заведующий стоматологическим отделением ООО «Дент-Лайт» Роман Зиновьев, Вера Гужева (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ).

На довыборы по округу №45 в горсовет Новосибирска документы подали заместитель директора АНО «Институт политики и технологий» Михаил Большов (ранее выдвигал свою кандидатуру в Госдуму РФ; Заксобрание Новосибирской области; горсоветы Бердска, Новосибирска, Оби, Искитима; Мичуринского сельсовета Новосибирского района), домохозяйка Лариса Михайлова, самозанятый Андрей Сивенок, предприниматель Дмитрий Селезнев («Единая Россия»), старший научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН Елизавета Лидер, директор ООО «Медиаресурс» Ерлан Байжанов (КПРФ), специалист по внешнеэкономической деятельности ООО «Завод ТСК» Алексей Всемирнов (ЛДПР).

Заявочная кампания завершится 17 июля.

Напомним, довыборы по одномандатному избирательному округу №3 и №45 состоятся 6-8 сентября. Место депутата округа №3 стало вакантным в октябре 2023 года, после ареста экс-сенатора Владимира Лаптева. Он обвинялся в мошенничестве и взяточничестве. В ноябре суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн рублей. Лаптев представлял Заксобрание региона в Совете Федерации в 2015-2020 годах, в 2020 году был избран в парламент Новосибирской области.

Округ №45 остался без депутата после решения Натальи Пинус сложить полномочия по собственному желанию. В марте этого года горсовет досрочно прекратил ее полномочия. Пинус была депутатом Совета депутатов города Новосибирска по 45 округу в течение 8 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что руководитель фракции ЛДПР сменился в новосибирском заксобрании.