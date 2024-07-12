Начальником оргдепартамента мэрии Новосибирска назначена Ирина Королева

Начальником департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска назначена Ирина Королева. Распоряжение об этом сегодня подписал мэр Максим Кудрявцев. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Королева с 2008 года работала в муниципальных и региональных структурах. К работе в должности она приступила 12 июля.

Предыдущий начальник департамента Ксения Антонова проработала в этой должности около 2 месяцев. 5 июля она была назначена на должность заместителя мэра и начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, как в мэрии отреагировали на очередное предложение о том, чтобы сделать улицу Ленина пешеходной.