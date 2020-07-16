На маршрутах из Новосибирска в Москву и Санкт-Петербург отмечен трёхкратный рост пассажиропотока

В июне пассажиропоток на направлениях из Новосибирска в Москву и Санкт-Петербург вырос втрое по отношению к маю этого года. Такая динамика обусловлена, в том числе, отменой с 1 июня 2020 года ограничений в виде 14-ти дневного карантина для пассажиров, прибывающих в Новосибирскую область из других регионов России, сообщили в пресс-службе аэропорта «Толмачёво».

Рост общего пассажиропотока на внутренних воздушных линиях в июне по сравнению с маем составил 55,7%.

Отмечается, что в июне открыты новые рейсы из Новосибирска в Волгоград и Оренбург, выполняемые S7 Airlines по постановлению Правительства РФ о субсидируемых региональных авиаперевозках № 1242 от 25.12.2013. Увеличивается частота авиасообщения с городами Юга России (Анапа, Сочи, Краснодар, Симферополь) и Дальнего Востока (Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Магадан, Хабаровск), а также на региональных направлениях — Омск, Новый Уренгой, Уфа и др.

Самые динамичные направления июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях: Уфа (+83%), Барнаул (+82,4%), Новокузнецк (+59%), Норильск (+11,5%). При этом самыми популярными направлениями по итогам июня 2020 года среди пассажиров, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Сочи, Краснодар и Хабаровск.

Фото: Gensa Gensa