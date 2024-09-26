Рекламодателям

Третью ГЧП-поликлинику группа «ВИС» планирует сдать в декабре

  • 26/09/2024, 12:47
Автор: Юлия Данилова
Третью ГЧП-поликлинику группа «ВИС» планирует сдать в декабре
Контракт на строительство четырех поликлиник область по-прежнему планирует расторгнуть.

Министр экономического развития Лев Решетников на сентябрьской сессии регионального парламента второй раз сообщил о том, что область планирует расторгнуть соглашения по строительству четырёх поликлиник в рамках государственно-частного партнерства.

— На данный момент введено две поликлиники. Третья будет введена до конца года. По четырем есть сложности с привлечением дополнительного финансирования. Рассматривается вопрос о расторжении, — отметил Решетников отвечая на вопрос депутата Александра Козлова.

О том, что область планирует расторгнуть договор с инвестором поликлиник — ГК «ВИС» — Лев Решетников первый раз сообщил на июльской сессии Заксобарния. Он подчеркнул, что инвестор не исполняет взятые на себя обязательства по строительству поликлиник в рамках договора ГЧП. В августе ГК «ВИС» сообщила, что ускорила работы на всех объектах, благодаря возобновлению финансирования.

Первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.).  Вторая получила разрешение на ввод в сентябре.   До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе.

В июне мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

Напомним, соглашение о строительстве поликлиник в рамках ГЧП было заключено между Минздравом Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») в 2019 году. Оно предусматривает возведение семи поликлиник: на Площади Райсовета (№ 16) и на улицах Татьяны Снежиной (№ 2), Пролетарской (№ 7), Александра Чистякова (№ 13), Степной (№ 18), Виктора Уса (№ 22) и Ереванской (№ 27).

Первоначально планировалось ввести объекты в эксплуатацию в 2022 году, однако строительство трех из семи поликлиник началось только в октябре 2021 года. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость объектов выросла в несколько раз и составила 21 млрд руб.

В июне глава Госстройнадзора по Новосибирской области Алексей Нечунаев сообщал, что специалисты ведомства выявили нарушения при строительстве пяти из семи поликлиник. Позже в группе «ВИС» заявили, что выявленные дефекты не являются критичными.

Ранее редакция сообщала о том, как группа ВИС прокомментировала информацию о планах правительства региона по расторжению договора по строительству поликлиник в Новосибирске.

Фото freepik, автор: freepik

50

Рубрики : Власть Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : Строительство поликлиник ГЧП


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Юлия Буренкова: Регистрация товарного знака поможет обезопасить бизнес

Юлия Буренкова: Регистрация товарного знака поможет обезопасить бизнес

Защитить свой бренд и избежать неприятных ситуаций с претензиями третьих лиц поможет товарный знак.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Третью ГЧП-поликлинику группа «ВИС» планирует сдать в декабре
26/09/24 12:47
Бизнес Власть Медицина
Новые пенсионные удостоверения выдают жителям Новосибирской области
26/09/24 12:30
Власть Общество
Депутаты согласовали Дмитрия Богомолова на должность министра строительства Новосибирской области
26/09/24 12:15
Власть Отставки и назначения
Предпринимателя подозревают в 20 эпизодах мошенничества с заказами
26/09/24 12:00
Бизнес Право&Порядок
Мероприятия XIV «Сибирской медианедели» посетили журналисты из Сибири
26/09/24 11:45
Власть Промышленность
Проект «Приведи свой город в порядок» призывает расширить полезную сферу применения
26/09/24 11:03
Власть Город
В Новосибирске прошло мероприятие для акционеров ВТБ
26/09/24 10:52
Финансы
Илья Поляков вошел в состав фракции «Новые люди» в региональном парламенте
26/09/24 10:45
Власть Политика
На территории Новосибирска введут туристический налог
26/09/24 10:00
Власть Общество Туризм
Мультиформатный образ жизни: районы, в которых хотят жить
26/09/24 9:00
Недвижимость
Дорожники отремонтируют 50 км трассы на Казахстан
26/09/24 8:30
Бизнес ВЭД Транспорт
В состав совета директоров «Ламбумиз» вошли Иван Стариков и Денис Котин
25/09/24 20:00
Бизнес Промышленность
Новосибирский ресторан кавказской кухни занял второе место в топ-франшиз России
25/09/24 19:30
Бизнес
Это Спарта: более половины новосибирцев Минспорта записало в легкоатлеты
25/09/24 18:28
Власть Общество Спорт
Новосибирским предпринимателям могут поднять страховые взносы
25/09/24 18:00
Бизнес Власть
В Новосибирске обсудили возможность применения точечного биологического оружия
25/09/24 17:45
Наука Общество
Сбалансированное питание и бесплатный проезд для сотрудников
25/09/24 17:00
Бизнес ПроБизнес
Власти поделились планами по запуску аэроэкспресса в Новосибирской области
25/09/24 16:15
Транспорт
Когда отопление появится в Первомайском районе Новосибирска — неизвестно
25/09/24 15:30
Власть Город Общество
Пост председателя постоянной комиссии в горсовете Новосибирска впервые получила женщина
25/09/24 14:30
Власть Отставки и назначения Политика
Популярное
Поселок в Новосибирской области остался без тепла и горячей воды
26/09/24 13:00
Ретро автомобили ГАЗ М-20 побывали в Новосибирске
26/09/24 11:30
Житель Новосибирска возмутился кассиршей в хиджабе в супермаркете
26/09/24 11:00
В Новосибирске загорелось здание на улице Толстого
26/09/24 10:30
Новосибирская область готовится принять один из крупнейших международных турниров по киокусинкай
26/09/24 9:30
Гигантскую щуку поймал рыбак из Новосибирска в Томской области
25/09/24 19:00
Новости компаний
«Россети Новосибирск» реконструировали важную кабельную линию в левобережье Новосибирска
26/09/24 10:56
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского дня бега «Кросс нации»
23/09/24 9:00
Фаст-фуд, рестораны и гостиницы: где сибиряки все чаще используют кредитную карту
17/09/24 16:58
Банк «Левобережный» увеличил объёмы выдачи кредитов на газификацию в 2 раза
16/09/24 11:26
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 1,7 раза
16/09/24 9:00
В «Россети Новосибирск» подвели промежуточные итоги подготовки к зиме
12/09/24 13:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска