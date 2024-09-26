Третью ГЧП-поликлинику группа «ВИС» планирует сдать в декабре

Министр экономического развития Лев Решетников на сентябрьской сессии регионального парламента второй раз сообщил о том, что область планирует расторгнуть соглашения по строительству четырёх поликлиник в рамках государственно-частного партнерства.

— На данный момент введено две поликлиники. Третья будет введена до конца года. По четырем есть сложности с привлечением дополнительного финансирования. Рассматривается вопрос о расторжении, — отметил Решетников отвечая на вопрос депутата Александра Козлова.

О том, что область планирует расторгнуть договор с инвестором поликлиник — ГК «ВИС» — Лев Решетников первый раз сообщил на июльской сессии Заксобарния. Он подчеркнул, что инвестор не исполняет взятые на себя обязательства по строительству поликлиник в рамках договора ГЧП. В августе ГК «ВИС» сообщила, что ускорила работы на всех объектах, благодаря возобновлению финансирования.

Первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). Вторая получила разрешение на ввод в сентябре. До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе.

В июне мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

Напомним, соглашение о строительстве поликлиник в рамках ГЧП было заключено между Минздравом Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») в 2019 году. Оно предусматривает возведение семи поликлиник: на Площади Райсовета (№ 16) и на улицах Татьяны Снежиной (№ 2), Пролетарской (№ 7), Александра Чистякова (№ 13), Степной (№ 18), Виктора Уса (№ 22) и Ереванской (№ 27).

Первоначально планировалось ввести объекты в эксплуатацию в 2022 году, однако строительство трех из семи поликлиник началось только в октябре 2021 года. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость объектов выросла в несколько раз и составила 21 млрд руб.

В июне глава Госстройнадзора по Новосибирской области Алексей Нечунаев сообщал, что специалисты ведомства выявили нарушения при строительстве пяти из семи поликлиник. Позже в группе «ВИС» заявили, что выявленные дефекты не являются критичными.

Ранее редакция сообщала о том, как группа ВИС прокомментировала информацию о планах правительства региона по расторжению договора по строительству поликлиник в Новосибирске.