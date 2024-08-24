Новые рекомендации по внешнему виду медработников разработал Минздрав

Минздрав России разработал для медицинских работников новые методические рекомендации по внешнему виду. Документ опубликован на сайте ведомства. Он является частью планомерной работы по модернизации первичного звена здравоохранения.

— Пациент оценивает сотрудника в том числе и по внешнему виду. Корректный, аккуратный, культурный внешний вид — это первый шаг к доверительному общению, которое в конечном счёте вносит свой вклад и в удовлетворённость пациентов оказанной помощью, — уверены авторы.

Рекомендации представляют собой каталог мужской и женской одежды. В нем детально описаны материалы, покрой и цветовая гамма халатов, сорочек, брюк, юбок, джемперов, шапочек и т.п.

При этом, каталог разбит на разделы, каждый из которых посвящен медицинской одежде различных категорий медработников. Например, предложено дифференцировать руководителей, врачей, средний и младший медперсоналу по цвету штанов и особенностей пошива одежды.

Кроме того, в рекомендациях прописаны требования к к прическе, макияжу, рукам медработника, украшениям, колготкам и даже парфюму:

Волосы необходимо содержать в чистоте. Недопустимы «громоздкие прически» и распущенные волосы.

Макияж должен быть скромным, неброским и минималистичным — никакой яркой косметики.

Руки должны быть ухоженные и аккуратные у всего персонала, так как они являются рабочим инструментом медицинских работников. Короткие и чистые ногти по желанию могут покрываться лаком нейтрального цвета. При наличии видимых повреждений кожных покровов следует всё рабочее время носить перчатки. В некоторых случаях, для минимизации передачи инфекции и других заболеваний, медработникам рекомендовано взять листок нетрудоспособности.

Украшения не должны быть крупными. Медсестрам, которые проводят манипуляции, а также врачам хирургических специальностей рекомендовано оставлять дома любые кольца, даже обручальные.

Запахи: от медработника не должно пахнуть потом, предпочтительно отсутствие посторонних и раздражающих запахов (как насыщенного парфюма, так и рыбы,ю лука, чеснока и пр.). Запах сигарет недопустим.

Колготки рекомендуется носить телесного/коричневого/серого цвета, плотностью 25-40 den. Разноцветные, яркие, ажурные колготки в рабочее время исключены.

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