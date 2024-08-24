В Новосибирске сократился средний размер автокредита

В июле 2024 года средний размер автокредита в Новосибирской области сократился на 2% и составил 1,51 млн рублей (месяцем ранее он был 1, 54 млн рублей), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным экспертов, в целом по России средний размер выданных автокредитов составил 1,48 млн. рублей. Это на 0,6% больше, чем месяцем ранее (в июне текущего года он составлял 1,47 млн рублей) и на 0,1% меньше, чем в июле 2023 года.

— В последние три месяца средний размер автокредита немного отыграл падение данного показателя в начале года. При этом стоит напомнить, что если во второй половине прошлого года средний размер автокредита превышал 1,5 миллиона рублей, увеличиваясь в основном по причине роста цен на автомобили, то в 2024 году данный показатель снизился, стабилизировавшись на уровне 1,40-1,48 миллиона рублей. Во многом это было обусловлено скидками, акциями и субсидированием ставок со стороны дистрибьютеров и автопроизводителей, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Самое большое снижение автокредита отмечено в Ленинградской области (-3,5% до 1,59 млн рублей). На втором месте по снижению кредита на покупку автомобиля расположилась Белгородская область. Здесь снижение составило 3% (до 1,34 млн рублей). На третьей строчке — Ставропольский край. Средний размер кредита здесь сократился на 2,4% до 1,41 млн рублей.

В некоторых регионах средний размер выданных автокредитов вырос. К ним относятся Оренбургская (+6,5%), Омская (+4,5%), Тульская (+7,6%), Кемеровская (+3,2%) и Тюменская (+2,8%) области.

Напомним, в июне эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) подчеркивали, что рынок автокредитов замедляется практически во всех в регионах Сибири. Самое большое сокращение количества займов на покупку автомобиля отмечено в Кемеровской области — 13%. Объем автокредитования в регионе уменьшился на 5%, а чек одного кредита вырос на 8%.

Ранее редакция сообщала, что более половины автовладельцев Новосибирска выбирают подержанные машины.