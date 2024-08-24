У торговца-нелегала изъяли два грузовика с опасным топливом в Новосибирске

Два автомобиля с топливом за неделю изъяли у нелегального торговца в Новосибирске. Обе машины: ЗИЛ и ГАЗ, принадлежащие одному владельцу, были обнаружены на улице Титова, 234/1. Хозяин «заправки на колесах» неоднократно привлекался к административной ответственности, однако, уроков из этого так и не извлек.

— На улице Титова в шаговой доступности нет автозаправок, возможно, поэтому автолюбители рискуют заправляться топливом неизвестного происхождения и качества у нелегальных торговцев. Это опасно. По отзывам горожан, из-за ненадлежащего качества топлива страдают автомобили, и часто нелегальные торговцы заливают не то количество топлива, которое у них купили. Без специального оборудования это не проверишь, — рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка мэрии Александр Морозов.

Сейчас специалисты департамента готовят материалы для судебного иска и установления штрафа за нарушение судебного запрета.

Как отметили в мэрии, в 2024 году составлено больше 40 административных актов за нелегальную торговлю топливом. В отношении злостных нарушителей подано 13 исков, суды удовлетворили требования мэрии.

Ранее владельцы АЗС объяснили причины стремительного роста цен на бензин в Новосибирской области. Не смотря на топливный «скачек», наша область входит в пятерку регионов с самым дешевым топливом.