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Правила работы для целителей пересмотрел Минздрав Новосибирской области

  • 30/05/2024, 08:30
Автор: Оксана Мочалова
Правила работы для целителей пересмотрел Минздрав Новосибирской области
Приказ подписал глава Минздрава Константин Хальзов.

В Новосибирской области начал действовать новый порядок занятия народной медициной, отменяющий документ 2015 года. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Право на занятие народной медициной на территории области предоставляется лицам, которые получили в Минздраве специальное разрешение. Решение о выдаче документа принимает специально созданная комиссия. В нее помимо представителей Минздрава, вошли руководители ассоциаций, главные внештатные специалисты региона и ученые — всего восемь человек.

Приказ устанавливает понятие «народной медицины» (методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте) и «целителя» (физлицо, обратившееся за разрешением). Кроме того, Минздрав заменил термин «пациент» на «клиент». При этом в документе указывается, что услуги оккультно-магического характера и религиозные обряды не относятся к народной медицине. Кроме того, методы народной медицины не являются бесплатными услугами, оказываемыми по программе государственных гарантий.

Получить разрешение на занятие народной медициной в Новосибирской области сможет дипломированный врач и фельдшер, прошедший аккредитацию специалиста (имеющий действующий сертификат специалиста). Для получения разрешения ему необходимо предоставить копии документов, подтверждающих наличие арендованного или собственного помещения для приема пациентов, представление от медицинского сообщества (некоммерческой организации медиков или клиники) и сертификат специалиста. Стоит отметить, что в новом документе исключен пункт, который устанавливает обязательное наличие у специалиста в народной медицине лицензии на медицинскую деятельность.

Документ выдается сроком на 5 лет. Целители с разрешениями на занятие народной медициной, полученными в других регионах России, в Новосибирской области практиковать не смогут.

Кроме того, новый порядок требует от целителя соблюдения ряда норм, в частности, он должен вести «разборчивым почерком» журнал учета приема пациентов с записями об их жалобах, диагнозе и методе лечения, применять конкретные методы народной медицины при наличии письменного согласия пациента и др.

Представители медицинского сообщества Новосибирской области очень бурно обсуждают появление этого приказа Минздрава в профильных сообществах и соцсетях:

  • В поликлинике тоже наверно разрешат скоро кабинеты снимать целителям?
  • Вот такой сюр. Как тебе такое Илон Маск?
  • Какой ужас! У меня у знакомой соседи (она музыкант, он грузчик) решили поменять жизнь: теперь она целительница, а он костоправ, работают в паре.
  • А чего целитель-то? Надо уже сразу честно писать: маг, колдун и ведьма 1-й квалификационной категории.
  • Надо принимать законы образовательного порядка, повышать грамотность людей, продвигать ценность здоровья.

Однако, при разговоре со СМИ представители отрасли здравоохранения более сдержаны, и неохотно комментируют правила для народных целителей. Большинство владельцев медицинских компаний, опрошенных корреспондентом Infopro54, отметили, что не хотели бы высказываться о деятельности, к которой не имеют отношение.

—Я знаю, что врач должен иметь образование врача, и у него должен быть сертификат, аккредитация, учёбы соответствующие. Он должен работать в лицензированной клинике, а не давать советы в интернете. Всё. К народным целителям мы не имеем никакого отношения и идем по жизни параллельными курсами. Мне абсолютно все равно, что будет делать с целителями Минздрав и как они это будут делать. И на моей работе это никак не отразится, на работе наших врачей тоже. Мы как работали, так и работаем, — высказал свое мнение владелец одной из новосибирских клиник.

Тем не менее, президент Российской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины Владимир Егоров ранее говорил о том, что требование дипломов о медицинском образовании противоречит федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». По его мнению, для народного целителя достаточно регистрации в виде ИП, рекомендации профессиональной медицинской организации и подтверждения эффективности методик объективными документами (данными УЗИ, рентгена, анализами до и после воздействия и т.п.) не менее 10 пациентов.

Стоит отметить, что незаконное занятие народной медициной, а также причинение вреда жизни или здоровью граждан при занятии народной медициной влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Например, занятие народной медициной без получения разрешения, установленного законом, влечет за собой административную ответственность по статье 6.2 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях в виде административного штрафа в размере до 4 тысяч рублей.

В марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко констатировал, что услуги народной медицины оказывают в 65 регионах. По его данным в целом по России выдано около 400 разрешений на эту деятельность.

Ранее редакция сообщала, что большинство новосибирцев обращаются к врачам только в случаях серьезных проблем со здоровьем.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Общество Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : разрешение народная медицина минздрав


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