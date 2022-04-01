Лондон заморозил активы трех британских компаний в рамках антироссийских санкций

Власти Великобритании заморозили активы трех британских компаний из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Соединенного Королевства.

Отмечается, что под ограничения подпали расположенные в Лондоне компании Photon Pro и Majory, а также Djeco Group, центральный офис которой находится в Эдинбурге. Все эти фирмы были внесены в черный список с целью «побудить Россию отказаться от дестабилизирующих Украину действий и подрыва или угроз территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины», говорится в документе.

Photon PФro, как следует из сайта компании, предоставляет услуги в области исследований и разработки электронных систем, в том числе для проектов в сфере космоса и телекоммуникаций. По информации британского правительства, в состав руководства фирмы входят россияне Наталья Дегтяр и Евгений Гринин.

Majory, начинавшая как дистрибьютор телекоммуникационного контрольно-измерительного оборудования, занимается в настоящее время разработкой программных обеспечений, а также созданием, управлением и обслуживанием мобильных сетей. Согласно сайту британского кабмина, руководство компанией осуществляется россиянами Алексеем Кругововым и Андреем Захаровым.

В свою очередь деятельность Djeco Group, как указывает газета Financial Times, сконцентрирована на поставках оборудования для кинопроизводства. Компания была зарегистрирована, согласно сайту британского правительства, в 2019 году, 75%-я доля в ней принадлежит мальтийской предпринимательнице Евгении Берновой.

Всего с 24 февраля Великобритания ввела санкции против более чем тысячи российских политиков, бизнесменов, чиновников, журналистов и предприятий. Помимо этого, санкции были введены против ЦБ РФ и ряда российских банков, запрещен экспорт товаров в ряде отраслей, британское небо закрылось для российских самолетов, в портах был введен запрет на заход российских судов, а многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.