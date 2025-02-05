Аспирант НГТУ представил проект сети мини-аэродромов для регионов России

На IV Конгрессе молодых ученых в Сочи аспирант и сотрудник конструкторского бюро факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Даниил Матвеев представил макет небольшого автономного аэродрома. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Конструктор объяснил, что создание сети мини-аэродромов поможет решить проблему слабой связанности регионов.

— Они предназначены для небольших самолетов, таких как наше универсальное воздушное судно «Сарма» или для ТВС «Партизан» с укороченным взлетом и посадкой. Назначение таких аэродромов — транспортировка грузов, перевозка людей, оказание экстренной медицинской помощи, — рассказал Даниил Матвеев.

Проект предусматривает компактную взлетно-посадочную полосу, рассчитанную на легкие самолеты. А энергообеспечение будет осуществляться от ветровых и солнечных электростанций, встроенных в его конструкцию, что сделает его экологически чистым и сэкономит бюджет.

Сеть мини-аэродромов входит в большой проект, предполагающим наличие самолетов малой авиации и альтернативных источников энергии. Сейчас команда разработчиков ищет индустриального партнера для реализации проекта.

Напомним, Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС) с 2018 года занимается вопросами развития местной авиации. Эта тема связна с необходимостью доставки к транспортным хабам населения из глубинных территорий Сибири. В рамках программы развития внутрирегиональных перевозок транспортную связь необходимо организовать со 157 населенными пунктами, которые также необходимо включить в субсидированную сеть местных воздушных линий. В марте председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников сообщал, что проект представлен на Госсовет РФ и ждет очереди для вынесения на обсуждение на уровне президента РФ. Он отмечал, что расчетная цена проекта по развитию малой авиации — 8 млрд рублей, и Сибирь сможет вернуться к той истории, когда по маршрутам летал «Аэрофлот».

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