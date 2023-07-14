Новые светофоры и пешеходные переходы появятся в Калининском районе

«Объем работ по ремонту тротуаров в этом году очень большой, дополнительно на эти цели мы получили 200 млн рублей от правительства Новосибирской области. Объект на ул. Александра Невского небольшой, но исключительно важный – мы приводим в порядок территорию, которая прилегает к гимназии № 12, для обеспечения безопасности школьного маршрута. Тротуар здесь находился в плачевном состоянии. После восстановления пешеходной зоны планируется полноценно оформить перекресток: нанести разметку, установить светофоры. Все работы должны быть закончены в августе, до начала учебного года, – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Сейчас на ул. Александра Невского ведется ремонт теплосетей, по завершении которого строители должны восстановить дорожное покрытие и искусственную неровность, которая обеспечивает снижение скорости автомобилей».

В рамках организации обеспечения безопасности школьного маршрута к гимназии № 12 проводится ремонт и восстановление тротуара до входа в само образовательное учреждение и во 2-м Краснодонском переулке. Тротуар был в критическом состоянии. Здесь заменят и установят недостающие бортовые камни, уложат асфальт и добавят чёрный грунт с засевом трав. Также будут обозначены границы перекрестка (до этого они не были оформлены) – сделают пешеходные переходы с четырех сторон. После окончания ремонтных работ нанесут разметку, установят дорожные знаки и светофоры.

«Работа строительного контроля начинается с самого начала ремонта – с разработки существующих покрытий, с подготовки и устройства основания и дорожного покрытия. Рабочие бригады, в которые входят инженеры строительного контроля, инженеры-геодезисты отслеживают технологию производства работ и замеряют объем, площадь, толщину. В организации трудятся бригады, которые занимаются улично-дорожной сетью и отдельно тротуарами, а также есть собственная лаборатория, которая проводит испытания строительных материалов», – рассказал директор ООО «Дорэксперт» Игорь Чубукин.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, на тротуары также как на автомобильные дороги, накладываются гарантийные обязательства.