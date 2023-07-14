В Новосибирской области 16-летнего подростка убило ударом молнии. Следственный комитет начал проверку

Следственное управление СК России по Новосибирской области проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего, сообщили в ведомстве. Подростка убило молнией во время грозы днем 13 июля.

Известно, что двое несовершеннолетних во время грозы спрятались под дерево в лесном массиве поселка Александровка Болотнинского района.

— В результате чего на месте было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрического тока, — рассказали в следственном комитете.

Отмечается, что второй, 13-летний мальчик, был госпитализирован в районную больницу, с аналогичными травмами.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего, уже назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале лета от разряда молнии погибла туристка в Адыгее. В конце июня на складе в Краснодаре молния ударила мужчине прямо в голову. Видеозапись с трагедией облетела интернет. Спустя несколько дней, 3 июля, в Воронежской области пострадали сразу четверо — гроза застала их в поле у родника.

В МЧС напоминают, что от грозы лучше укрыться в помещении или машине, нельзя прятаться под деревьями, особенно — под дубами. Если непогода застала в открытом месте, надо найти углубление и сесть там, подобрав ноги. От металлических предметов необходимо избавиться, украшения— снять. Не следует держаться группой. Нужно уйти подальше от водоема, а также — от костра и ЛЭП.

Ранее редакция сообщала, что молния попала в самолёт рейса Новосибирск — Красноярск.